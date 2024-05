(Windsor) Le Québécois Nathan Zsombor-Murray a remporté la finale à la plateforme de 10 mètres au terme d’une lutte serrée avec Benjamin Tessier aux essais canadiens de plongeon, dimanche à Windsor.

La Presse Canadienne

L’Albertaine Margo Erlam a pour sa part remporté l’épreuve du tremplin de trois mètres.

Zsombor-Murray a brillé lors de ses deux premiers plongeons, qui lui ont valu des pointages de 94,40 et 99,90 points. Après un avant-dernier plongeon parfait de Tessier pour 102 points, Zsombor-Murray a eu le dernier mot.

Il a totalisé 776,95 points, devançant Tessier et ses 734,98 points. La médaille de bronze est allée à Geoffrey Vavitsas (587,80).

« Je suis content de pouvoir m’entraîner avec Benjamin, il est vraiment talentueux et il me pousse toujours à me dépasser, a lancé Zsombor-Murray. J’avais besoin d’être au sommet de ma forme aujourd’hui, parce que les qualifications et la finale n’ont pas été faciles. »

Tout comme Erlam, Zsombor-Murray a désormais atteint tous les critères établis par Plongeon Canada dans le processus de qualification olympique en vue des Jeux de Paris, comme l’avait déjà fait son coéquipier Rylan Wiens lors des Championnats du monde de Doha, au Qatar.

Il s’agissait de mes deuxièmes essais olympiques et cette expérience m’a beaucoup aidé. J’ai fait de mon mieux pour rester calme. Même si j’avais l’air décontracté, j’étais extrêmement nerveux. Je pense que j’ai fait du bon travail pour rester calme et faire ce que j’avais à faire. Nathan Zsombor-Murray

Plus tôt, Erlam a terminé la finale au trois mètres avec un double saut périlleux et demi retourné en position carpée qui lui a valu 78,00 points et qui a porté son cumulatif à 512,85.

Pamela Ware a terminé deuxième avec 497,88 points. Amélie-Laura Jasmin a quant à elle accumulé 464,15 points et pointe au troisième rang.

« Ç’a été une journée stressante, peut-être la plus stressante de ma vie, a partagé Erlam. Je n’aurais jamais cru que ça pouvait arriver [de gagner l’or]. Je fais toujours de mon mieux, mais c’est incroyable quand ça arrive pour vrai, pas seulement dans tes souhaits et dans tes rêves. »

En plus de Wiens, Zsombor-Murray et Erlam, les noms de Caeli McKay et Kate Miller seront aussi soumis au Comité olympique canadien pour faire partie de l’équipe à Paris.