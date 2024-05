(Toronto) Assise sur une chaise à quelques pas de la chambre d’appel, Katerine Savard chassait la nervosité en s’amusant avec son entraîneur Marc-André Pelletier à 20 minutes de la finale du 200 m libre, pour laquelle elle s’était qualifiée de justesse, mardi, à Toronto.

Plus tôt, durant l’échauffement, elle avait échangé quelques mots avec Penny Oleksiak, entrée elle aussi par la petite porte de cette finale aux Essais olympiques canadiens de natation : neuvième, un rang devant la Québécoise.

« On était un peu dans le même état d’esprit, dans le sens où c’est un peu de la peur qui se transmet entre nous », a admis Savard.

Dans la chambre d’appel, Oleksiak a donné un dernier encouragement à celle avec qui elle a remporté la première de ses sept médailles olympiques en 2016 : « Ne pense pas, ferme tes yeux et vas-y. »

Savard enchaîne : « C’est ça, en fin de compte : on n’avait rien à perdre. Elle m’a regardé et m’a dit : on ne peut pas être pire que dixième… »

Au moment de la présentation des finalistes, Savard, capuchon sur la tête, est sortie de la petite structure surmontée d’une tour Eiffel illuminée. Elle a pris à gauche, vers le couloir 9, tout au bout. Oleksiak, elle aussi encapuchonnée, s’est dirigée vers l’autre extrémité, jusqu’au bloc 0.

L’une et l’autre savaient que la tâche était colossale. Vingt-quatre heures plus tôt, Savard s’était classée cinquième de la finale du 100 m papillon, l’épreuve qui représentait son plus grand espoir. Oleksiak, elle, revient de blessures et de remises en question ces dernières années.

Ce qui ne veut pas dire qu’elles ne tenteraient pas leur chance dans cette finale promise à Summer McIntosh, troisième aux Mondiaux de 2023. Elle-même médaillée de bronze olympique en titre, Oleksiak la talonnait d’ailleurs à la mi-course, où elle pointait la deuxième. L’illusion n’a pas duré.

De l’autre côté du bassin, Savard s’est aussi « essayée », mais elle n’a pas été en mesure de revenir. McIntosh s’est facilement imposée en 1 min 53,69 s, à quelques poussières de son record mondial junior. Mary-Sophie Harvey a fini deuxième en 1 min 55,44 s pour assurer sa place aux Jeux dans cette épreuve après sa réussite de la veille au 100 m papillon. Oleksiak a terminé neuvième en 2 min 18, six centièmes devant Savard, 10e.

La native de Pont-Rouge est arrivée devant les journalistes avec un sourire qui contrastait avec sa peine de lundi soir. « J’ai le sourire parce que j’ai donné tout ce que j’avais », a-t-elle précisé.

Ce n’est certainement pas le résultat espéré, mais honnêtement, j’ai fait ce que je pouvais. Katerine Savard

Cette sérénité apparente était une façade ou un mécanisme de défense, a-t-elle admis. « Je ne peux rien regretter de ce qui s’est passé. J’ai donné beaucoup de moi-même à la natation, au pays, au Québec, dans les dernières années. J’aurais aimé y participer encore un peu plus, mais j’ai donné tout ce que j’avais. »

PHOTO IAN MACNICOL, FOURNIE PAR NATATION CANADA Penny Oleksiak

Un peu comme Oleksiak finalement, avec qui elle partage la volonté de se qualifier pour le relais 4 X 100 m libre vendredi.

« C’est Penny Oleksiak, je suis Katerine Savard, on a tous ces résultats derrière nous. Personne ne pourra nous les enlever. C’est la preuve qu’on est humaines. On n’a pas toujours des hauts, hein, dans la vie… On a contribué énormément à la natation au pays. On va faire du mieux qu’on peut avec ce qui nous reste. »

Croit-elle encore à ce rêve de se qualifier pour de quatrièmes Jeux olympiques, ce qui représenterait une première pour une nageuse canadienne ?

« Oui, j’y ai cru, a-t-elle répondu, sibylline. Ce sont des choses que j’ai déjà faites. Il n’y a rien d’impossible là-dedans. Les circonstances font que je ne suis peut-être pas la Katerine Savard qui est à son mieux dans la vie. Mais c’est ce que je suis et la vie me réserve des [nouvelles] choses. J’essaie de faire confiance à ce qui se passe. »

Elle a eu une pensée pour ses parents, qui la suivent dans les gradins du Centre sportif panaméricain, où elle a gagné trois médailles aux Jeux de 2015. Une larme a coulé à la toute fin de l’entrevue, quand elle a parlé de Pelletier, son coach de la première heure qui l’a recueillie à Québec alors qu’elle était dans un piètre état psychologique en février.

« Quand j’ai plongé, dans ma tête, je me suis dit que je le faisais pour Marc, a-t-elle glissé la voix chevrotante. Il m’a sauvée combien de fois dans les dernières années ? J’aurais aimé lui montrer que notre travail ensemble a porté ses fruits. Dans tous les cas, les résultats au chrono ne le montrent peut-être pas, mais la personne que je vais avoir été dans les derniers mois, c’est grâce à lui. »