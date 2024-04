L’équipe canadienne a récolté une médaille d’or, une d’argent et une de bronze vendredi, au premier jour des compétitions seniors des Championnats panaméricains et de l’Océanie présentés à Rio de Janeiro, au Brésil. Arthur Margelidon est monté sur la plus haute marche du podium des moins de 73 kg, Christa Deguchi a obtenu l’argent chez les moins de 57 kg, tandis que sa sœur Kelly Deguchi a fini troisième des moins de 52 kg.

Sportcom

Dans une reprise de la finale des Championnats continentaux de l’an dernier, Margelidon était opposé au Brésilien Daniel Cargnin qu’il a vaincu pour la première fois de sa carrière en six combats. Il s’agit du deuxième titre continental pour l’athlète de 30 ans après celui remporté en 2016 à La Havane.

« C’est un bon combat d’Arthur qui a su trouver son rythme et faire les bons ajustements pour aller chercher la victoire. Battre un gars qui t’a vaincu plusieurs fois, c’est une belle étape pour lui et c’est toujours agréable », a expliqué l’entraîneur Antoine Valois-Fortier à propos de la prestation du Montréalais qui a combattu cette finale avec la tête enrubannée en raison d’une coupure au cuir chevelu survenue en demi-finale.

Margelidon a bien failli voir la victoire finale lui échapper à la toute fin des 4 minutes réglementaires lorsqu’il a été projeté au sol. Les officiels ont consulté la reprise vidéo et ils ont jugé que le point n’avait pas été marqué, ce qui a forcé la prolongation. L’éventuel médaillé d’or a commencé à avoir le dessus sur Cargnin après la première minute. Le Brésilien avait déjà deux pénalités contre lui et le Margelidon parfaitement a su exploiter cette faille.

« Arthur avait la bonne préparation physique et la bonne approche entre les deux oreilles pour garder son rythme. C’est très encourageant à quelques mois des Jeux olympiques de voir que physiquement, il est à la bonne place. C’est très positif ! […] C’est un gars patient et expérimenté qui est capable d’enchaîner des combats qui sont exigeants », a poursuivi l’entraîneur.

Avant son quatrième et dernier combat, Margelidon avait eu raison du Dominicain Antonio Tornal, en demi-finale, par ippon dans un affrontement dont l’issue a aussi été décidée en prolongation.

Une guerre de tranchées

Comme la finale des moins de 73 kg, celle de la catégorie des moins de 57 kg regroupait les mêmes athlètes que celle de 2023 : l’Albertaine Christa Deguchi et la Brésilienne Rafaela Silva. L’an dernier, Deguchi n’avait eu besoin que d’une trentaine de secondes pour vaincre Silva. Cette année, le duel a eu les allures d’un marathon avec plus de 5 minutes de prolongation où la favorite locale est sortie victorieuse après l’arbitre ait décerné une troisième pénalité à Deguchi.

Les attaques ont été partagées de part et d’autre dans cet ultime affrontement. Deguchi n’a pas baissé la cadence, mais la Brésilienne, médaillée d’or olympique au même endroit en 2016, parvenait toujours à la contenir.

« C’est un petit peu décevant. Je pense que Christa venait chercher une médaille d’or, mais malheureusement, c’est passé près. Je ne cacherai pas que nous sommes à Rio, contre une athlète de Rio, alors Rio lui sourit. Pour la battre, il fallait la projeter et être convaincante. Le combat est resté serré très longtemps et à la toute fin, ç’a penché du côté de la Brésilienne », a analysé Valois-Fortier.

Kelly Deguchi (-52 kg) a offert une médaille de bronze au Canada grâce à sa victoire par ippon contre la Mexicaine Paulina Martinez après l’avoir immobilisée au sol. Sa seule défaite du jour en quatre combats est survenue en demi-finale aux dépens de l’Américaine et éventuelle médaillée d’argent Angelica Delgado.

« C’était une belle surprise et Kelly a fait de beaux combats. Elle a su exploiter sa plus grande force, son travail au sol, et elle était dans une bonne journée. »

Dans les autres résultats canadiens du jour, Julien Frascadore (-66 kg), du Québec, a obtenu une septième place alors qu’il a terminé sa journée avec une fiche de 1 victoire et 2 défaites.

Médaillée de bronze au tournoi junior disputé en début de semaine, la Québécoise Heidi Quach (-48 kg) n’a pas obtenu de classement avec sa fiche de 1-1.

La Britanno-Colombienne Isabelle Harris a vu son parcours dans le tableau des moins de 63 kg après son premier combat tout comme le Québécois Justin Lemire chez les moins de 73 kg

Les compétitions reprendront samedi au Brésil. François Gauthier-Drapeau (-81 kg) et Louis Krieber Gagnon (-90 kg) seront à surveiller, tout comme Shady ElNahas et Kyle Reyes du côté des moins de 100 kg Marc Deschênes et John Jr. Messe A Bessong seront quant à eux du tableau des plus de 100 kg

Laurence Biron (-70 kg), Coralie Godbout (-78 kg), ainsi qu’Ana Laura Portuondo Isasi (+78 kg), combattront chez les femmes.