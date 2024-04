Le Canada en or aux compétitions au 3 mètres

Claude-Olivier Lisé-Coderre, Mathilde Laberge et Lila Stewart ont été les grandes vedettes du jour à l’Invitation internationale de Dresden, vendredi, en Allemagne. Lisé-Coderre a remporté la médaille d’or au tremplin de 3 m dans la catégorie B, alors que Laberge et Stewart ont uni leurs forces pour monter sur la plus haute marche du podium au 3 m synchronisé.

Sportcom

Après un premier plongeon qui le classait au troisième rang provisoire, Lisé-Coderre a pris les choses en main, obtenant la meilleure note à chacune des trois dernières rondes, en route vers une note totale combinée de 446,40 points.

Lors des qualifications, les plongeurs effectuent cinq plongeons de base et trois autres optionnels. Les notes reçues aux plongeons de base sont ajoutées au pointage des plongeons effectués en finale pour donner le résultat total.

Le Québécois a obtenu sa meilleure note, 63,00 points, à son dernier passage sur le tremplin en finale. Il a été accompagné sur le podium par les Ukrainiens Nazarii Kononenko (428,75 points) et Dmytro Stepanov (420,70 points), respectivement deuxième et troisième.

« C’est un soulagement ! Ç’a été une longue journée et c’était ma première grosse compétition internationale. Je pense que j’ai bien géré mon stress et j’ai réussi à bien faire aussi bien que ce que je fais à l’entraînement. C’est excitant de se comparer aux meilleurs au monde et ça donne de la confiance de voir que je suis capable de gagner l’or face à eux », a indiqué Claude-Olivier Lisé-Coderre.

Également de la finale, Kash Tarasoff a terminé au sixième échelon avec une récolte de 381,60 points.

En fin de journée, Mathilde Laberge et Lila Stewart se sont élancées en synchro au tremplin de 3 m. Les Canadiennes ont donné le ton dès leur premier plongeon, récoltant 45,00 points pour s’installer au premier rang provisoire.

Elles ont ensuite vu les Ukrainiennes réussir deux excellents plongeons pour prendre les commandes de l’épreuve. Laberge et Stewart n’ont toutefois pas semblé intimidées et elles ont gardé le meilleur pour la fin. Leur dernier plongeon leur a valu une note de 59,94 points, ce qui a assuré leur place au sommet du podium avec un total de 254,70 points.

« C’était très excitant de remporter l’or en finale. Je n’ai pas été en mesure de m’entraîner autant que je l’aurais voulu dans les derniers jours à cause d’une blessure. Être capable de plonger aujourd’hui (vendredi), c’était une belle victoire et en plus de gagner, c’était encore mieux », a lancé Lila Stewart.

La Saskatchewanaise a ajouté être d’autant plus heureuse d’avoir la chance de partager cette médaille avec Mathilde Laberge, du Québec, puisqu’elles sont de très bonnes amies dans la vie de tous les jours.

« On a eu la chance de s’entraîner un peu ensemble dans les dernières semaines, alors on avait un peu d’expérience ensemble. C’est une de mes meilleures amies et ça ajoute vraiment quelque chose de particulier de plonger et de gagner avec elle. Mathilde est une excellente compétitrice, c’est motivant », a ajouté Stewart.

Les Ukrainiennes Yelizaveta Diadiuk et Kseniia Bochek ont terminé deuxièmes (228,90 points), tout juste devant les Britanniques Zoé Schneider et Aliana Reihs (226,50 points).

Le bronze pour Ella Lindsay

Après avoir pris le quatrième rang la veille au tremplin d’un mètre, Ella Lindsay souhaitait absolument monter sur le podium vendredi. Le souhait de la plongeuse de Nepean (Ontario) a été exaucé, elle qui a terminé avec la médaille de bronze à la plateforme.

Effectuant ses deux premiers plongeons à la plateforme de 7 m, Lindsay a grimpé jusqu’à la tour de 10 m pour son troisième et dernier saut de la finale où elle a obtenu une note de 51,80 points, sa meilleure de la finale. Ce saut lui a permis de grimper sur la troisième marche du podium en vertu de sa note totale de 291,50 points.

Elle n’a été devancée que par l’Australienne Maggie Grey (368,80 points) et par la Britannique Jule Eisenberg (302,35 points).

Également de la finale, Lila Gokiert, médaillée d’or la veille au tremplin d’un mètre, s’est cette fois classée septième (285,05 points).

En action lors de la finale au tremplin d’un mètre dans le groupe A, Emmitt Reesor et Chris Booler ont respectivement terminé sixième et dixième. L’Italien Matteo Santoro a remporté l’or de la catégorie.

Les Canadiens au pied du podium

Il y avait également des athlètes canadiens en action du côté de l’Invitation internationale d’Indianapolis, en Indiana. Au 3 m synchronisé, l’Albertain Tazman Abramowicz et l’Ontarien Victor Povzner ont fait équipe pour représenter l’unifolié.

Les Canadiens sont passés bien près de monter sur le podium, terminant au quatrième rang de l’épreuve remportée par les Américains Andrew Capobianco et Quentin Henninger (387,81 points).

Les 347,91 points récoltés par Abramowicz et Povzner les ont placés moins de 10 points derrière les Français Jules Bouyer et Alexis Jandard (356,97 points), qui ont terminé au troisième rang.

Minhyuk Kang et Seongho Woo (370,11 points), de la Corée du Sud, ont quant à eux été les médaillés d’argent.

Tazman Abramowicz et Victor Povzner seront tous les deux de retour en action samedi à l’occasion de l’épreuve individuelle au tremplin de 3 m. Plusieurs autres plongeurs canadiens seront de la partie.