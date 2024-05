Les entraîneurs se font congédier dans la LNH, et on se demande si c’est à Toronto qu’il y aura un autre poste à combler… On amorce le deuxième tour des séries et est-ce que les gardiens font encore une différence ? Les réponses ne font pas l’unanimité. On en profite pour faire nos prédictions et pour rappeler que le gagnant de la date limite des échanges, souvent, ne gagne pas grand-chose. Chez les Kings de Los Angeles, est-ce que le mariage avec Pierre-Luc Dubois va durer ? Pendant ce temps, le Canadien a l’air bien loin du hockey qui se joue en ce moment…

Animation : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite

Présentement, j’aime les chances que [Craig] Berube se retrouve à Toronto, d’autant plus qu’Elliotte Friedman disait ce matin qu’il ne serait plus dans la liste à Ottawa. Simon-Olivier Lorange

Ça fait longtemps que Stéphane [Waite] en parle, il faut réduire la tâche des gardiens de but partants dans la Ligue nationale. Simon-Olivier Lorange

Il ne peut pas y avoir vraiment de divorce [entre Pierre-Luc Dubois et les Kings de Los Angeles] parce que je ne sais pas comment tu vas divorcer. Richard Labbé

