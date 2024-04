Il faut laisser le temps (à Lane Hutson) et prendre ça avec un grain de sel. On parle de Sean Farrell qui avait été dominant dans le circuit universitaire et en fin de saison avec le Canadien, on a vu qu’il n’était pas du tout prêt pour la LNH. Il avait besoin de millage en bas. C’est ce qui pourrait arriver avec Lane Hutson ; son gabarit et son jeu défensif contre des joueurs de la LNH, ça reste à prouver.