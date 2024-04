Sortie de zone, saison 5 Épisode 47 : que pensent les joueurs autonomes de Montréal ?

Dans une entrevue à l’émission balado The Sick Podcast, le vice-président du Canadien Jeff Gorton a comparé la situation de son club à celle des Rangers de New York, il y a quelques années. Or, les Rangers ont pu compter sur l’attrait de la ville pour attirer des joueurs autonomes de qualité, comme Artemi Panarin. Serait-ce possible de répéter le même coup à Montréal ?