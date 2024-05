Les Rangers sont en avance dans la finale de l’Est, mais sont-ils vraiment en plein contrôle ? Les avis diffèrent, un peu comme dans le cas de l’autre série, dans l’Ouest, entre Dallas et Edmonton. Ce qui fait un peu plus l’unanimité, toutefois : le coup de coude de Jacob Trouba fut dangereux et aurait dû mener à pas mal plus qu’une amende de 5000 $…

On revient également sur les récents déménagements dans la LNH, dont Sheldon Keefe au New Jersey et Don Waddell qui quitte la Caroline. Aussi, les représentants de la LHJMQ sont dans le trouble à la Coupe Memorial, et on tente de se motiver pour le tournoi des quatre nations.

Animation : Jérémie Rainville

Invités : Richard Labbé, Guillaume Lefrançois, Antoine Roussel

Les joueurs qui arrivent rapidement et qui ont du succès, on a juste à penser à Wyatt Johnston, pour moi son attention aux détails est en avance par rapport à Alexis [Lafrenière] il y a quelques années. Mais maintenant, il s’est ajusté. Antoine Roussel

Tu regardes dans toutes les ligues où il [Sheldon Keefe] est passé, du Junior A à la Ligue junior de l’Ontario, à la Ligue américaine, à la Ligue nationale, ce sont tout le temps des clubs qui ont surperformé. Guillaume Lefrançois

