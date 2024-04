Rien ne va plus à Toronto. Les Maple Leafs tirent de l’arrière 3-1 dans leur série face aux Bruins de Boston. Les vedettes offensives ne produisent pas. Malade, Auston Matthews pourrait rater le match de mardi. Et voilà que la bisbille semble régner au sein des troupes. Voit-on pour la dernière fois le noyau d’attaquants constitué de Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander ? Ou trouvera-t-on un second souffle dans la Ville Reine ? Nos panélistes en discutent et font également le tour des autres séries de la LNH.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt et Antoine Roussel

C’est formidable, tout ce qui se passe à Toronto. Ce que je trouve vraiment fascinant, c’est que c’est comme si tout le monde était surpris. Alors que les Leafs, on savait depuis l’été passé qu’ils avaient une moins bonne formation que l’année précédente. Simon-Olivier Lorange

Le joueur qui m’impressionne, c’est Jeremy Swayman. On savait qu’il était bon, là, pour moi, c’est plus que bon, c’est un niveau élite. Il fait la différence dans cette série-là. Alexandre Pratt

Depuis le 2 juin 2021, Connor Hellebuyck est le pire gardien de but de la ligue en séries. Sa fiche depuis ce jour-là : 2 victoires, 11 défaites, un taux d’efficacité de ,887 et [une moyenne de] 3,82. Simon-Olivier Lorange

