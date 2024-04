Les séries de la LNH battent leur plein et on a eu droit à un match complètement fou entre les Jets de Winnipeg et l’Avalanche du Colorado, ce qui ne doit pas être si facile pour un entraîneur des gardiens. Au fait, quelles sont nos trois étoiles du premier week-end des séries ?

Pendant que l’on observe ce hockey de qualité, est-ce qu’il est permis de croire que, la saison prochaine, le Canadien sera dans la course pour une place en séries tel que l’espère la direction ? Et sinon, qu’est-ce qui manque au CH ? Pendant ce temps, du côté de Laval, Jean-François Houle demeure sans contrat… Enfin, on revient sur Salt Lake City, les Coyotes et l’arbitrage.

Animation : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Guillaume Lefrançois, Stéphane Waite

Cale Makar a dit : “toutes les fois qu’on a fait une erreur, la rondelle se retrouvait dans le filet”. Ça, c’est un petit peu pointer ton gardien de but indirectement. […] Je suis pas mal plus inquiet pour le Colorado que pour Winnipeg. Stéphane Waite, au sujet du match de 7-6 entre les Jets et l’Avalanche

De la façon qu’il [Jean-François Houle] répond, on a vraiment l’impression qu’il n’y a absolument aucune discussion qui a été amorcée sur le sujet. Alors moi, je trouve que ce n’est pas de très bon augure. Guillaume Lefrançois, au sujet de Jean-François Houle qui est toujours sans contrat

Les gens qui disent que c’est des tricheurs… ils ne trichent pas, ils ont le droit de le faire. Maintenant, si tu ne veux plus que ça arrive, arrange-toi pour changer les règles. Richard Labbé, au sujet des Golden Knights de Vegas qui ramènent Mark Stone pour les séries

