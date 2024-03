Sortie de zone, saison 5 Épisode 35 : Le premier trio du Canadien fait-il partie de l’élite ?

Le Canadien mise-t-il sur un premier trio qui fait partie de l’élite ? Nos experts se prononcent sur la place de cette unité parmi les autres premiers trios de la ligue, au moment où le Tricolore se prépare à un week-end difficile contre Dallas et St. Louis… et peut-être également à une fin de saison difficile. Aussi, est-ce qu’un club de la LNH doit miser sur un joueur vedette grassement payé pour gagner ? Et sur un gardien de but élite ou juste pas pire ? Enfin, quel est l’héritage de Gary Bettman ? Et en ce week-end de Super Bowl, on offre nos prédictions !