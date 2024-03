Le Canadien va enfin voir David Reinbacher de près… mais à Laval. Aurait-il été préférable de lui accorder une audition au Centre Bell à la place ? On débat de cette chaude question, ainsi que de Cayden Primeau, qui revient de l’une de ses pires performances de la saison. Aussi, que sera la vie sans Martin St-Louis, et comment l’équipe va-t-elle réagir ?

Pendant ce temps, les DG de la LNH se rencontrent en Floride et la question de la discipline et des punitions sera abordée. Est-ce que la ligue est trop sévère avec ses suspensions ? Enfin, on discute de la course aux séries dans l’Est, avec les Red Wings, les Islanders et les Capitals qui sont au coude à coude, et on se demande si Martin St-Louis ne pourrait pas se retrouver derrière le banc d’Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques…

Animation : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite

C’est pas comme s’il [David Reinbacher] avait brûlé la ligue là-bas et qu’on s’imaginait qu’il allait arriver avec le Canadien et jouer dans le top 4 et en supériorité numérique. C’est pas ça du tout. Richard Labbé

Au cours des prochains jours, vous allez lire toutes sortes de théories farfelues sur les réseaux sociaux pour dire ce qui se passe vraiment [avec Martin St-Louis]… Richard Labbé

Ça a été un match difficile pour Cayden [Primeau] et c’est son troisième match difficile en 15 départs cette année, où il accorde cinq buts. Stéphane Waite

