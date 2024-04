Matt Rempe (73), des Rangers de New York, et Kurtis MacDermid (23), des Devils du New Jersey

Épisode 51 : À qui la faute de la foire à New York ?

Les bagarres et la robustesse s’invitent dans l’actualité cette semaine. Les bagarres, bien évidemment, en raison de la foire à laquelle on a assisté au Madison Square Garden entre les Devils et les Rangers. À qui la faute ? La suspension de quatre matchs de Matt Rempe ne suffisait-elle pas ? « Les comptes ne se règlent pas comme ça », rétorque Antoine Roussel.

Ça brasse aussi dans les matchs du Canadien cette semaine, après que Kaiden Guhle a été été blessé par une mise en échec de Nikita Kucherov, et qu’Arber Xhekaj a eu à répondre pour une mise en échec qu’il n’a pas appliquée. Du reste, l’élimination officielle du Canadien et les propos de Martin St-Louis incitent Jérémie Rainville à demander aux invités : sont-ce les funérailles du CH ou une célébration de la progression de l’équipe ? Les avis sont partagés, et l’opinion de Richard Labbé est plutôt limpide.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Antoine Roussel, Richard Labbé et Guillaume Lefrançois

Soit tu embarques à 100 % et tu dis c’est toléré, on aime ça, soit tu dis une bataille, t’es dehors de la game, mais tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Ça, c’est de l’hypocrisie crasse. Richard Labbé, au sujet des bagarres dans la LNH

Tant qu’à manquer les séries, tu es aussi bien d’être au fond du classement et d’avoir une chance d’être dans le boulier et de ramasser [Macklin] Celebrini. Antoine Roussel, au sujet de la saison du Canadien

On est en train de voir, à 30 ans, le joueur qu’il était supposé être quand il a été un choix de premier tour en 2011 […] La grande question maintenant, c’est : est-ce qu’en octobre, le Canadien va revoir cette version-là ? Richard Labbé, au sujet de Joel Armia

