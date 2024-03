[Josh Anderson] est tombé, il a voulu mettre quelqu’un en échec, il est tombé face première et ça a pris une éternité pour qu’il se relève. Dans la situation dans laquelle il est, tu te relèves et tu te dépêches de revenir. Ça a donné un 4 contre 2, et s’il s’était levé les pieds, il est un patineur rapide, il y aurait eu une chance qu’il n’y ait pas de but. J’ai trouvé que c’était de l’égoïsme et ça me dérange.