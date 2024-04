Le Canadien est à la recherche de constance et a du mal, encore, à disputer un match de 60 minutes en entier. Comment l’expliquer ? Pendant ce temps, Cayden Primeau est en train de s’établir peu à peu… Par ailleurs, le Canadien a déjà un bon premier trio, mais la direction du club doit-elle aider ce premier trio en obtenant de l’aide cet été ?

On se demande également si Justin Barron a sa place dans le top 6 défensif du Canadien, et on joue au directeur général en se demandant si ça vaut la peine d’essayer de gagner les matchs qui restent. Enfin, le hockey féminin doit se mettre en mode pause, et on se demande si c’est vraiment une bonne chose.

Animation : Jérémie Rainville

Invités : Richard Labbé, Guillaume Lefrançois, Stéphane Waite

Es-tu capable de revenir après six buts après deux périodes et de compléter le match avec caractère ? Il l’a fait, il n’a plus rien donné. Ça, pour moi, c’est énorme. Stéphane Waite, au sujet du match de Cayden Primeau contre le Lightning

Si tu veux tenter d’être meilleur que 28e l’année prochaine, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne dis pas de partir en fou et d’embaucher des joueurs autonomes à la pelletée, mais juste d’y aller avec des acquisitions judicieuses. Richard Labbé, au sujet de la direction du Canadien

Tu as deux philosophies en ce moment. Tu as la direction qui dit : “OK, ce n’est pas si grave que ça si on ne gagne pas”, mais tu as les joueurs et les coachs qui ne veulent rien savoir du fameux boulier. Stéphane Waite, au sujet de la fin de saison du Canadien

