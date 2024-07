Pour ce dernier épisode de la saison, on revient sur le tout nouveau contrat de Juraj Slafkovsky, qui obtient 60 millions de dollars sur huit ans. Une bonne idée ? On discute également de la journée assez tranquille de Kent Hughes à l’ouverture du marché des joueurs autonomes et de ce que les autres clubs ont fait. Après tout ça, est-ce juste de croire que le Canadien sera une équipe « dans le mix », pour emprunter une expression dorénavant consacrée ?

On revient aussi sur le retour en douce de Joel Quenneville et de Stan Bowman dans l’univers de la LNH et on se demande si Sidney Crosby va finir son illustre carrière à Pittsburgh ou peut-être ailleurs, par exemple à Montréal…

Animation : Jérémie Rainville

Invités : Richard Labbé, Guillaume Lefrançois, Stéphane Waite

[Kent Hughes] aurait très bien pu offrir un petit peu plus d’argent [à Juraj Slafkovsky], mais tout en restant avec un pourcentage de la masse salariale inférieur à ce que Suzuki et Caufield gagnent. Guillaume Lefrançois

[Le contrat de] Joel Edmundson, ça ne se peut pas. Je ne comprends pas, j’ai relu trois fois le texte parce que je pensais que je n’avais pas bien compris. Richard Labbé

J’ai tout le temps dit depuis quelques années [que Mikhail Sergachev] était surévalué, et c’est l’opinion qu’on avait à Montréal quand on l’a laissé partir. Stéphane Waite

Les détails de l’épisode Bloc 1 2:15 – Juraj Slafkovsky : 60 millions, est-ce que ça peut changer le monde ?

10:45 – Bilan du repêchage du Canadien

16:15 – Journée tranquille pour Kent Hughes sur le marché des joueurs autonomes

20:30 – Est-ce que le portrait actuel du Canadien est celui d’un club « dans le mix » ? Bloc 2 27:05 – Marché des joueurs autonomes : il pleut des dollars et des années

33:50 – Votre signature la plus surprenante ?

39:30 – Le Lightning trouve toujours un moyen Bloc 3 46:10 – Joel Quenneville et Stan Bowman pardonnés par la LNH

52:10 – Dernière année de contrat pour Sidney Crosby

L’émission balado Sortie de zone sera de retour en septembre prochain.