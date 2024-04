Les dirigeants de la LPHF ont annoncé que la formation montréalaise entamera sa série demi-finale trois de cinq avec des rencontres le jeudi 9 mai et le samedi 11 mai, chaque fois à 19 h.

Montréal jouera ses deux premiers matchs les 9 et 11 mai à Laval

(Toronto) On savait déjà que l’équipe de Montréal aura l’avantage de la glace en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin et qu’elle jouera ses matchs à la Place Bell. On connaît maintenant les dates de ses deux premières parties.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué de presse, la LPHF a précisé que les billets pour les deux premières rencontres à Laval seront mis en vente au grand public le mardi 7 mai. Les abonnés de saison du club de Montréal ont déjà été contactés afin de s’assurer leurs places et se procurer des billets supplémentaires, a aussi fait savoir la LPHF.

Les partisans peuvent aussi s’inscrire à l’infolettre de Montréal afin de profiter d’un accès prioritaire à la mise en vente.

Quant à l’équipe de Toronto, ses deux premiers matchs auront lieu le mercredi 8 mai et le vendredi 10 mai au Colisée Coca-Cola, un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 8000 spectateurs et qui sert habituellement de domicile aux Marlies de Toronto, le club-école des Maple Leafs dans la Ligue américaine de hockey. Ce seront les premiers matchs de la formation de Toronto dans cet édifice cette saison.

Par ailleurs, puisque les positions définitives de Montréal et de Toronto au classement ne sont pas encore déterminées, il en est de même de leurs éventuels adversaires et, du même coup, de l’horaire des matchs suivants.

Alors que la ligue entame la dernière semaine de sa saison régulière, Toronto (11-4-7-0) et Montréal (10-3-5-5) totalisent 41 points, mais Toronto a encore deux matchs à jouer contre un seul pour la formation montréalaise, à Boston samedi prochain.

Toronto pourra s’assurer de terminer au premier rang du classement avec une victoire en temps réglementaire contre Minnesota mercredi soir.

Minnesota (8-4-7-3 -35 points), Ottawa (8-1-7-6 -32 points) et Boston (7-4-9-3 -32 points) bataillent pour les deux dernières places donnant accès aux séries éliminatoires. New York est déjà éliminé.

Une fois que le classement final sera établi, l’équipe de première position disposera de 24 heures afin de déterminer son adversaire parmi les clubs ayant terminé en troisième et quatrième place, en vue de la ronde des demi-finales.