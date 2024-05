(Newark) En passant devant le Prudential Center avant la conférence de presse pour le présenter à titre de nouvel entraîneur-chef des Devils du New Jersey, Sheldon Keefe n’a pu faire autrement que de remarquer la statue en l’honneur du membre du Temple de la renommée Martin Brodeur.

Tom Canavan Associated Press

Il a immédiatement compris que les attentes à la tête des Devils dans la région de New York allaient être les mêmes qu’à la tête des Maple Leafs de Toronto.

De remporter la Coupe Stanley est tout ce qui compte et c’est l’objectif qu’aura Keefe la saison prochaine, quand il dirigera de nouveau une jeune et talentueuse équipe qui est arrivée à court cette saison.

Les Devils ont remporté la Coupe Stanley en 1995, 2000 et 2003, avec Brodeur devant le filet chaque fois. Ils n’ont atteint la finale qu’une seule fois depuis, en 2012, ne participant aux éliminatoires qu’en 2018 et 2023 ensuite.

« Je sais quelles sont les attentes ici et quel est le potentiel, a dit Keefe, qui a maintes fois répété qu’il voyait ce nouvel emploi comme un nouveau départ. De se positionner pour les éliminatoires et de gagner une Coupe Stanley, c’est pour ça que je suis venu ici. »

Keefe a mené les Leafs aux séries à ses cinq saisons à la barre de l’équipe, mais n’a franchi le premier tour qu’une seule fois. La dernière campagne s’est soldée par une élimination en sept matchs au premier tour par les Bruins de Boston.

Moins d’une semaine plus tard, Keefe a été congédié.

La bonne nouvelle pour lui est que le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, attendait patiemment pour remplacer son entraîneur. Il souhaitait parler à Keefe s’il devenait disponible.

Ça n’a pas pris de temps pour que les deux hommes tiennent une conversation téléphonique de plus de trois heures. Fitzgerald était convaincu de tenir un entraîneur qui exigerait une prise de responsabilité de la part de ses joueurs, qui serait un bon communicateur et un bon enseignant.

Keefe, qui a dit que ce poste était trop beau pour le laisser passer, remplacer l’entraîneur par intérim Travis Green, qui a remplacé Lindy Ruff, congédié en mars.

L’Ontarien de 43 ans a compilé une fiche de 212-97-40 avec les Leafs.

Fitzgerald dit avoir interviewé 10 candidats pour le poste, mais que Green n’était pas une option après qu’il eut accepté le poste chez les Sénateurs d’Ottawa.

« Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, toutes les informations, a souligné Keefe. Mais je suis très excité de me mettre au travail. Ce que je sais, c’est que cette équipe a du talent, qu’elle a faim et qu’elle est engagée. »

Keefe a parlé à certains joueurs qui seront de retour et tous lui ont admis avoir été déçu par leur exclusion des séries. Tous ont aussi dit avoir hâte de reprendre le travail.

Les Devils comptent notamment sur les frères Jack et Luke Hugues, Nico Hischier, Jesper Bratt, Dawson Mercer et Timo Meier. la défense a éprouvé des ennuis après avoir perdu les services de Dougie Hamilton, blessé en début de saison, et les gardiens ont représenté un point d’interrogation pendant un certain temps.

Keefe espère toutefois que l’équipe retrouvera sa forme de 2022-23, alors qu’elle avait amassé 112 points, une marque de la franchise.