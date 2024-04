(Montréal) L’embarcation canadienne du C2 500 m masculin devait être la première à franchir l’arrivée, mardi, si elle souhaitait qualifier le pays aux Jeux olympiques de Paris. Un vent de face a toutefois joué des tours à Alix Plomteux et Craig Spence, qui ont fini deuxièmes à la régate de qualification olympique de la dernière chance présentée à Sarasota, en Floride.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Le duo canadien a affiché un temps de 1 min 50 852 s à cette épreuve continentale. Il a terminé à 4,394 secondes de son objectif, derrière les Brésiliens Jacky Godmann et Filipe Vinicius Santana Vieira, qui ont dominé la course du début à la fin.

« Ils ont fait une superbe course et on n’a pas réussi à les challenger, a mentionné Alix Plomteux à Sportcom. Ce sont de très bons athlètes et on savait que ça allait être une dure course, mais on ne s’attendait pas à se faire ramasser comme ça. Même avec la meilleure course de notre vie, je ne sais pas si on les aurait battus. Ils ont démontré qu’ils étaient très, très bons. »

Plomteux et Spence avaient remporté la médaille d’or aux Jeux panaméricains de Santiago en devançant Santana Vieira et Evandilson Elisio Avelar Neto. Ce dernier a cédé sa place au vétéran et Olympien des Jeux de Tokyo, Jacky Godmann.

« On est un peu déçus de ne pas avoir le résultat souhaité. On a affronté des conditions difficiles et on est une équipe qui se démarque surtout avec un vent de dos. On a fait de notre mieux, a sagement partagé Plomteux. On est quand même contents et fiers du travail accompli au cours des dernières semaines. Notre préparation et nos entraînements se sont très bien déroulés. »

Il a souligné au passage qu’il s’agissait de la dernière épreuve de son coéquipier. À 28 ans, le Néo-Écossais a décidé de mettre un terme à sa carrière.

« C’est un peu décevant comme fin, mais on est fiers de ce qu’on a fait », a ajouté le Québécois.

Un peu plus tard, Vincent Jourdenais et Ian Gaudet ont pris part à la finale du K2 500 m avec le même but que leurs compatriotes. Deuxièmes de leur vague des qualifications, ils ont conclu la course ultime en 1 min 33 656 s (+1,906 seconde) et se sont classés au quatrième rang.

Les Américains Jonas Ecker et Aaron Small l’ont emporté grâce à un temps de 1 min 31 750 s.

La compétition de qualification olympique des Amériques se poursuit jusqu’à jeudi en Floride. S’il doit tirer un trait sur une participation au C2 500 m aux Jeux olympiques de Paris, Alix Plomteux surveillera les performances de Connor Fitzpatrick au C1 1000 m, mercredi.

Le Néo-Écossais tentera de terminer parmi les deux premiers canoéistes de cette épreuve pour décrocher un billet au Canada à Paris. S’il y parvient, Plomteux aura la chance de batailler contre lui afin d’être le Canadien retenu dans ce bateau en vue des courses olympiques.