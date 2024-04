(Gold Coast) La détentrice du record du monde Ariarne Titmus a adressé vendredi un message à ses rivales Katie Ledecky et Summer McIntosh en vue des Jeux olympiques de Paris en signant le 400 m nage libre le plus rapide de l’année.

Agence France-Presse

La championne olympique en titre est passée sous la barre des quatre minutes lors des championnats d’Australie, organisée sur la Gold Coast, avec un temps de 3 min 59 s 13/100e, elle qui est invaincue sur la distance depuis 2019.

Titmus a dominé l’Américaine Ledecky dans une finale palpitante aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, puis a battu le record du monde de cette dernière en 2022, avant que l’adolescente canadienne McIntosh n’améliore sa marque l’année dernière.

L’Australienne a riposté en récupérant le record du monde quelques mois plus tard, et l’affrontement attendu entre les trois vedettes à Paris s’annonce comme un grand spectacle à fort suspense.

« C’est un bon signe », a déclaré Titmus, qui s’apprête à nouveau à disputer le triplé 200-400-800 m en France. Elle a remporté l’or sur 200 m et 400 m à Tokyo où elle a également décroché l’argent derrière Ledecky sur 800 m.

PHOTO PATRICK HAMILTON, AGENCE FRANCE-PRESSE Ariarne Titmus et Lani Pallister

« J’essaie juste de réfléchir à ce que j’attends de moi et à ce que j’espère faire à Paris », a-t-elle souligné après sa course.

« Je sais que beaucoup de gens m’encouragent et j’essaie simplement d’utiliser cela de la meilleure façon possible », a ajouté la nageuse de 23 ans, qui a réalisé quatre des six temps les plus rapides de l’histoire de la natation sur le 400 m.

Lani Pallister a terminé deuxième avec un record personnel de 4 min 1 s 75/100e, un temps prometteur avant les sélections olympiques australiennes de juin.