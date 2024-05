La sinusite d’Erik Bazinyan force le report du gala du 11 avril

(Montréal) Le gala mettant en vedette le duel entre Erik Bazinyan et Shakeel Phinn pour les titres NABF et WBA International des super-moyens prévu le 11 avril au Cabaret du Casino de Montréal a été reporté, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué lundi matin.