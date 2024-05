Le boxeur Arslanbek Makhmudov affrontera finalement le champion serbe Miljan Rovcanin lors du gala du 25 mai au Centre Gervais Auto de Shawinigan, a annoncé Eye of the Tiger Management jeudi.

La Presse Canadienne

Cette décision a été prise après que son adversaire initial, Junior Fa, ait surpris tout le monde en annonçant récemment sa retraite sportive.

Rovcanin (27-3, 18 K.-O.), un colosse de six pieds quatre pouces et 240 lb âgé de 30 ans, a remporté ses trois derniers combats. Au fil de sa carrière, il a notamment affronté l’Allemand Agit Kabayel dans le cadre du Championnat d’Europe en 2018, ainsi que Jared Anderson il y a deux ans. Le Serbe était plus récemment le partenaire d’entraînement du boxeur croate Filip Hrgovic, ce qui explique qu’il ait accepté le combat contre Makhmudov malgré des délais très serrés.

« Rovcanin est un bon vétéran qui allie gabarit et force de frappe. Les seules victoires qui lui ont échappé étaient aux mains du super espoir américain, Jared Anderson, et du seul homme à avoir fait subir la défaite à Arslanbek, Agit Kabayel », a décrit l’entraîneur du Montréalais d’adoption, Marc Ramsay.

Ce sera le premier combat de Makhmudov (18-1, 17 K.-O.) depuis sa défaite par K.-O. technique au quatrième round de son combat contre Kabayel le 23 décembre 2023, en Arabie saoudite. Il avait alors subi deux fractures à la main droite.

« Je suis heureux qu’on ait pu trouver un remplaçant de ce calibre, mais surtout d’autant plus anxieux de voir comment la main droite d’Arslanbek va réagir suite à sa blessure », a d’ailleurs admis le président d’EOTTM, Camille Estephan. Ce combat s’ajoute à la carte qui mettra en vedette le duel entre Christian Mbilli (26-0, 22 K.-O.), qui mettra à l’enjeu ses titres WBC Continental des Amériques et WBA International, et l’Anglais Mark Heffron (30-3-1, 24 K.-O.).