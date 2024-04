C’est face au coriace Argentin Sebastian Ezequiel Aguirre que Mazlum Akdeniz tentera de remporter sa 20e victoire en autant de combats le 16 mai, dans une carte de Groupe Yvon Michel sur laquelle le nom de Marie-Pier Houle ne figure pas, puisqu’elle fera les frais de sa première finale en sol québécois quelques semaines plus tard.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Akdeniz (19-0, 8 K.-O.) ne mettra pas en jeu sa ceinture Continentale des Amériques du World Boxing Council (WBC) des super-légers face à Aguirre (19-4, 12 K.-O.) lors de cette finale présentée au Cabaret du Casino de Montréal.

« C’est un gars qui est quand même tough et qui a fait neuf rounds face à [Steve] Claggett, a noté Akdeniz. Je veux montrer que je peux l’arrêter avant lui. Je veux aller chercher ma 20e victoire, mais j’aimerais bien aller chercher un beau knock-out aussi. »

Akdeniz pourrait bien remettre en jeu sa ceinture dans les prochains mois, lui qui a décidé de demeurer à 140 livres, après avoir livré un combat chez les mi-moyens (147 lb) à Sébastien Bouchard.

Quant à Aguirre, si son nom dit quelque chose aux amateurs de boxe du Québec, c’est qu’il a récemment affronté Claggett à Montréal. Ce dernier lui avait infligé sa seule défaite par K.-O. en carrière, alors qu’Aguirre n’était pas remonté dans le ring pour le 10e et dernier round prévu ce soir-là.

Préparation de haut niveau

Akdeniz disposera d’une occasion en or de peaufiner sa préparation en vue de ce combat puisqu’il s’envolera dans les prochains jours vers l’Angleterre, où il participera pendant 21 jours au camp d’entraînement de Josh Taylor en vue de son deuxième affrontement contre Jack Catterall.

« L’expérience sera multipliée par 1000, car on n’a jamais eu l’occasion de mettre les gants avec un gars de ce niveau-là, a raconté Akdeniz. Ça va vraiment me montrer si je suis prêt pour les championnats du monde ou pas. Si je me fais manger dans les sparrings, je saurai que je ne suis pas rendu là. Mais je me fais confiance et je suis persuadé que je vais livrer la marchandise. »

« Quand on reçoit des appels pour que nos boxeurs aillent en camp d’entraînement comme ça, on dit toujours à ceux qui nous invitent que s’ils cherchent des punching bags, nous ne serons pas insultés, mais ça ne sera pas pour nous, a noté Yvon Michel, président de GYM. Dans ce cas-ci, on cherchait un bon gaucher capable de donner une bonne opposition. C’est ce qu’on fait dans ces cas-ci : on envoie des gars capables de défier les boxeurs pendant leur camp. »

Une première pour Houle

Houle (10-1-1, 3 K.-O.) devait initialement remonter dans le ring le même soir qu’Akdeniz, mais elle a plutôt obtenu quelque chose qu’elle attendait depuis longtemps de la part de son promoteur : assurer la finale d’un gala.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Pier Houle

Yvon Michel a accepté de se plier aux arguments du gérant de sa boxeuse, Yves Lévesque, et de lui offrir une date « à elle ». GYM a ainsi ajouté une date au Cabaret du Casino de Montréal, le 20 juin prochain.

« Je suis excitée, tu n’as pas idée, a-t-elle lancé au représentant de La Presse Canadienne. Ça fait trois jours que je ne dors pas ; je ne suis pas capable de garder un secret, moi ! […] Le Cabaret a fait salle comble au dernier gala, et j’espère revivre la même chose avec moi en finale. »

Houle, classée quatrième à la WBO et huitième à l’IBF, se frottera alors à Karla Ramos Zamora (11-10-1, 4 K.-O.), celle-là même qui a passé le K.-O. à Jessica Camara à la Place Bell en mars 2023.

Houle et son clan espèrent qu’en battant Zamora, aspirante no 2 au WBC et no 11 à l’IBF, elle pourra récupérer sa position au classement du WBC et ainsi se positionner pour défier – ou être défiée par – l’Irlandaise Katie Taylor, qui détient les quatre ceintures de la division.

« Je pense qu’après Zamora, je serai prête à retourner [en championnat du monde], a dit Houle. J’ai vu des styles différents, des boxeuses différentes récemment. Je fais ma place à 140 lb – ce sera mon troisième combat à ce poids –, alors je me sens prête. »

« C’est par son travail qu’elle fait au gymnase qu’on voit qu’elle est prête, a ajouté son entraîneur, Sébastien Gauthier. Ses dernières séances de sparring étaient à un autre niveau. »

Clavel poursuit son retour

C’est plutôt Kim Clavel (18-2, 3 K.-O.) qui assurera la demi-finale du gala mettant en vedette Akdeniz. Elle affrontera alors l’Américaine Katherine Renee Lindemuth (6-2, 2 K.-O.).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kim Clavel

Clavel a aussi eu la confirmation que son choix de demeurer active – et d’inscrire la victoire – était la voie à suivre, elle qui est passée aux rangs d’aspirante no 1 à l’International Boxing Federation (IBF) et no 2 au WBC, en plus de conserver son 5e rang à la World Boxing Organization (WBO).

« On remonte les escaliers tranquillement. Ça me fait penser à quand j’étais devenue championne canadienne et que j’avais perdu ensuite : il avait fallu repasser par les Gants dorés, a imagé Clavel. Recommencer, je l’ai fait souvent dans ma vie, dans beaucoup de sphères. Je suis résiliente, je suis persévérante et je travaille fort. C’est l’une des qualités de mon équipe : on travaille fort chaque jour.

« Je ne sens pas que je recommence au bas de l’escalier, car ce que j’ai réussi, mon expérience, c’est acquis. Ça va m’aider à remonter au sommet. L’objectif reste le même, et je demeure persuadée que je peux réussir. »

Le spectaculaire Derek Pomerleau (8-0, 6 K.-O.), Abed El Safady (6-0, 2 K.-O.), le protégé des frères Grant Theo Osuwu (3-0-1, 2 K.-O.), ainsi que Winner Bondo et Ayoub Maanni, qui feront leurs débuts professionnels, seront également de la partie.

Les amateurs qui ne pourront pas se déplacer au Casino de Montréal pourront suivre toute l’action sur GymBoxe.tv.