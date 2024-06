PHOTO VINCENT ÉTHIER, FOURNIE PAR EYE OF THE TIGER MANAGEMENT

À notre arrivée au gym Underdog, rue Sainte-Catherine vendredi, Steve Claggett est assis au bord du ring. Son regard est penché sur un petit cahier. Il le lit très attentivement. Malgré le bruit ambiant, il est imperturbable.

Non, il n’est pas en train de consulter les instructions pour monter un meuble IKEA ou de vérifier l’heure de la prochaine rediffusion de Poivre et sel à ARTV. Il relit plutôt les notes qu’il a prises sur son prochain adversaire. Comme il le fait en prévision de chacun de ses combats. Forces et faiblesses, stratégies, techniques, méthodes pour déconcentrer son rival… Tout y passe.

« C’est quelque chose que mon père m’a enseigné quand j’étais petit : “Écris-le ! Tu ne peux pas te souvenir de tout, alors écris-le, parce que tu pourras le réviser après.” Je passe donc beaucoup de temps à relire mes notes », a expliqué Claggett au terme de son entraînement.

Son prochain adversaire, en l’occurrence, a pour nom Teófimo López (20-1, 13 K.-O.) et se trouve à être l’actuel champion des super-légers de la World Boxing Organization (WBO). Les deux hommes croiseront le fer le 29 juin à Miami. Claggett (38-7-2, 26 K.-O.) en sera alors à un premier combat de championnat du monde en carrière.

Peu importe l’issue de cet affrontement, il s’agira en quelque sorte d’une apothéose pour Claggett. C’est que le pugiliste de 35 ans a dû trimer dur, très dur pour en arriver là. Car rien, à l’origine, ne laissait présager que le natif de Calgary aurait un jour l’occasion de mettre la main sur un titre mondial.

Je viens d’un endroit où il n’y a pas beaucoup de boxe. J’ai dû tracer ma propre route. Steve Claggett, boxeur

La découverte

À ses débuts professionnels en 2008, et durant les années qui ont suivi, il n’était pas rare que Claggett apprenne à la dernière minute l’identité de l’homme à qui il allait se mesurer dans le ring. Et sans promoteur digne de ce nom pour l’aider à prendre son élan, sa carrière a longtemps fait du surplace.

C’était jusqu’à ce qu’Eye of the Tiger Management l’invite à Montréal en 2017 pour se battre contre Yves Ulysse fils, alors une étoile montante de la boxe québécoise. D’aucuns s’attendaient à une victoire facile du Québécois. Or, c’est plutôt Claggett qui est ressorti victorieux, par décision partagée.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Steve Claggett (gants blancs) assène un coup à Yves Ulysse fils, lors de leur combat en 2017.

Il a fait si forte impression que deux ans plus tard, le promoteur l’a de nouveau convié au Québec pour affronter Mathieu Germain, au Casino de Montréal. Une bataille épique, qui s’est conclue par un verdict nul. Les deux hommes ont remis ça en 2021, et cette fois, Germain a eu le dessus.

Piqué dans son orgueil, Claggett s’est rappelé l’adage « Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux ». Il a donc fait appel à Mike Moffa, l’entraîneur de Germain, pour le guider dans sa destinée.

« C’était très difficile pour moi parce que j’ai ma fierté, relate-t-il. Je ne voulais pas, mais je savais qu’il le fallait. »

Si je voulais me développer et devenir meilleur, je devais apprendre la stratégie qui m’avait vaincu. […] Je lui ai dit : “Montre-moi comment tu m’as battu.” Steve Claggett, boxeur

Finalement, en 2022, Eye of the Tiger annonçait qu’il recrutait officiellement Claggett dans son équipe. Le combat contre Teófimo López sera son neuvième au sein de l’écurie de Camille Estephan. Il est invaincu depuis ce temps.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Steve Claggett

« J’en suis à un point dans ma vie où j’ai investi tout ce que j’ai dans ce sport, lance Claggett. Je ne sais pas si je suis chanceux ou malchanceux, mais je n’ai pas de femme ni d’enfants. C’est à cause du temps passé dans la boxe. J’ai mis toute ma vie là-dedans. »

Négligé

Lorsque l’occasion d’affronter López s’est présentée, Claggett a été le seul boxeur à lever la main. Inutile de dire qu’il débarquera à Miami largement négligé chez les parieurs. Ce qui n’est pas exactement de nature à l’énerver.

J’ai affronté beaucoup d’opposition tout au long de mon parcours. C’est pour ça que [ce combat] n’est pas différent pour moi. Parce que je n’ai jamais été le favori. Steve Claggett, boxeur

Au sein de son équipe, on croit qu’il possède tous les atouts nécessaires pour causer ce qui serait, avouons-le, une immense surprise.

« [Steve] brise ses adversaires avec le volume de coups qu’il lance. […] Si López avance vers nous, ça rend la vie plus facile à Steve. S’il bouge et qu’il doit contre-attaquer, je pense qu’il va se brûler et qu’on va être en mesure de le briser vers la fin du combat », analyse Giuseppe Moffa, fils de Mike Moffa, qui sera dans le coin de Claggett pour ce duel.

« Je vois les commentaires, les États-Unis ne sont pas très fans de Steve, poursuit Moffa. Mais je pense que tous les fans de Teófimo deviendront des fans de Steve après ce combat. »

« J’ai travaillé pour ça toute ma vie, affirme pour sa part Claggett. Pas seulement dans ma vie en boxe, mais dans ma vie en général. J’ai toujours voulu faire quelque chose de gros. Maintenant, c’est ma chance. »

On saura donc d’ici une semaine à quel point tout le travail abattu par Steve Claggett dans sa vie de boxeur aura été payant.