(Québec) Gennadiy Golovkin avait le Madison Square Garden à New York. Saul « Canelo » Alvarez a le T-Mobile Arena de Las Vegas. Christian Mbilli aura maintenant le Centre Vidéotron de Québec.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Eye of the Tiger Management a révélé mardi, en marge du dévoilement de la carte du choc entre Mbilli et Sergyi Derevyanchenko, que le Montréalais d’origine franco-camerounaise s’établira dans la Vieille Capitale pour les prochaines années de sa carrière sportive.

Une « résidence », un peu comme on le voit dans les casinos de Las Vegas pour des artistes comme Frank Sinatra, Elvis Presley ou Céline Dion.

L’idée est d’offrir un certain avantage à Mbilli sur le plan sportif. Mais aussi d’assurer les revenus nécessaires aux prochains combats très onéreux de celui qui est classé premier aspirant au World Boxing Council (WBC), deuxième à la World Boxing Association (WBA) et troisième à l’International Boxing Federation (IBF) et à la World Boxing Organization (WBO).

Camille Estephan, le président d’EOTTM, a expliqué que l’idée a germé avec les gens de Top Rank et ESPN, ainsi qu’avec Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

« C’est gros ça, a laissé tomber Estephan. Souvent avec nos athlètes, il a fallu qu’on aille sur la route pour de gros combats, en raison de la télé américaine. Là, c’est la télé américaine qui va venir chez nous chaque fois qu’il va se battre. C’est tellement gros ; ça change toute’la game’pour nous. Que ce soit pour la boxe québécois ou pour Eye of the Tiger, nous aurons maintenant les revenus en place. Jamais nous n’aurions pu avoir ces deux combats (Mbilli-Derevyanchenko et Arslanbek Makhmudov face à Guido Vianello) sans ça.

« Imaginez si Christian se bat deux ou trois fois par an et que chaque fois, nous avons cette occasion-là. C’est un trésor pour lui, pour nous, pour la boxe québécoise. Lucian Bute et Jean Pascal ont eu ça pour quelques combats, mais personne depuis », a-t-il rappelé.

« On a impressionné ESPN et on a impressionné (le président de Top Rank) Bob Arum ; c’est pour ça qu’ils reviennent. Christian est sur le point d’être champion du monde. Il devra probablement aller gagner sa ceinture à l’étranger, mais une fois qu’il l’aura, c’est ici qu’il va se battre, a ajouté Tremblay. C’est une reconnaissance d’ESPN et de Top Rank, sur le fait qu’on est une ville de boxe et qu’ils veulent développer un gars de chez nous.

« Quand il sera maître de sa destinée, Marc Ramsay décidera de combien de combats il veut faire par année. Mais il les fera chez nous. […] Tout est en place pour bâtir quelque chose de sérieux et de récurrent pour les prochaines années », a-t-il poursuivi.

Estephan a expliqué que c’est la soirée du 13 janvier dernier, alors que Mbilli avait livré un spectaculaire combat à l’Australien Rohan Murdock et qu’il avait fait lever la foule de quelque 10 000 personnes, qui avait officialisé le choix de Québec.

« Il y avait une tempête de neige et à l’ouverture des portes, à 18 h, il y avait déjà 4000 personnes dans le building. C’est ça, la raison », a-t-il dit.

À Montréal, EOTTM tient la plupart du temps ses soirées au Cabaret du Casino de Montréal, une salle qui contient environ 700 personnes en configuration boxe, une foule nettement insuffisante pour générer le genre de revenus aux guichets dont le promoteur aura besoin pour que les combats de Mbilli soient rentables financièrement.

Mbilli (27-0, 23 K.-O.) affrontera Derevyanchenko (15-5, 10 K.-O.) le 17 août prochain, à son nouveau domicile fixe.