The Odd Couple. Bon Cop, Bad Cop. Prenez le film de votre choix, avec le classique scénario des deux types diamétralement opposés qui doivent travailler ensemble, et c’est ce que vous avez quand Carl Ouellet et Émile-Charles Baillargeon-Laberge, alias PCO et « Speedball » Mike Bailey, arrivent ensemble.

Le premier partait de chez lui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, torse nu, en moto. Le second arrivait de chez ses parents à Laval – il demeure en Pennsylvanie – en métro. Ouellet a les cheveux rasés et est bâti comme un séquoia. Baillargeon-Laberge arbore fièrement la coupe Longueuil, mesure 5 pi 8 po et a la carrure d’un gars en forme, tout simplement.

Et peu après avoir rappelé les folies de PCO dans l’arène, Bailey racontait comment il faisait pour trouver des façons « soutenables » pour lutter aussi souvent.

« J’essaie de planifier des combats intelligemment, de trouver des cascades que je peux faire de façon soutenable », explique-t-il à La Presse, attablé dans une microbrasserie de Verdun.

« L’accès à l’information est incomparable par rapport à il y a 30 ans. Tu peux trouver 1000 façons de donner un show et faire réagir une foule sans te faire mal. Plus je fais des combats, plus je trouve une bonne formule pour faire des combats qui ont l’air high impact, sans l’être pour vrai. »

« Soutenable » ne veut pas dire « ennuyant », au contraire. C’est pourquoi le combat de Bailey, samedi à Slammiversary, sera pour le titre de la division X, actuellement détenu par Mustafa Ali. Cette division est réputée pour ses combats enlevants et spectaculaires, ce que Bailey tente d’offrir de façon plus que régulière.

Selon le site de référence Cagematch, il livre quelque 150 combats par année depuis 2022. Il serait rendu à 80 cette année, un chiffre qui inclut une journée de 5 (5 !) combats à Philadelphie en avril.

« Ce qui me rend le plus fier, c’est que dans aucun des cinq combats, je n’avais l’air d’un gars qui était rendu à son cinquième de la journée, répond-il. Ç’aurait pu être mon seul combat de la journée et j’aurais été fier.

« J’étais épuisé à la fin, mais j’en ai fait trois autres le lendemain. C’est ça, la lutte professionnelle. Je ne veux pas juste montrer que je peux faire 1000 combats. Je peux en faire cinq dans une journée et ce sera bon et spécial chaque fois. »

Futur joueur autonome

Bailey n’a jamais lutté pour les organisations plus connues que sont la WWE et l’AEW. Mais la situation pourrait changer, puisque son contrat expire à la fin de l’année.

« Je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler en tant que joueur autonome, admet-il. Ce que TNA fait, c’est fantastique et je suis ouvert à toutes les offres. »

Le monde de la lutte change tellement vite que je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans six mois. Émile-Charles Baillargeon-Laberge, alias « Speedball » Mike Bailey

TNA a récemment commencé à collaborer avec la WWE, ce qui pourrait constituer une avenue pour Bailey. Avec son style à la Karaté Kid et les savantes savates qu’il peut donner, il aurait aussi un style qui se marierait bien avec ce qu’offre l’AEW.

« Je n’ai pas l’impression que son avenir passe par TNA, parce qu’il pourrait mieux gagner sa vie à la WWE ou l’AEW, estime l’historien de la lutte Pat Laprade. Il a le talent pour y être. Il aura probablement les plus belles offres de sa carrière. C’est peut-être un des Québécois les plus méconnus. C’est un de ceux qui font le plus grand nombre de combats depuis deux ou trois ans, parce que les organisations le veulent sur leurs spectacles.

« Il gagne à être connu parce qu’il est spectaculaire dans l’arène. Quand on va regarder sa carrière, TNA aura été un tremplin pour lui vers quelque chose d’encore plus gros. »