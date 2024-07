Vous rouliez sur l’autoroute 10, lundi après-midi, et vous avez cru apercevoir un motocycliste sans chandail ? Vous n’avez pas rêvé. C’était Carl Ouellet, alias PCO, en route vers Verdun pour une énième activité promotionnelle.

« Je suis moi-même dans tout. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu m’as vu sur ma moto, c’est la réflexion de ce que je suis dans le ring. Je ne suis pas un peureux. »

Ouellet nous balance ces paroles avec l’air un brin gêné du gars qui réalise que ne pas être « un peureux » et être lui-même le mènent parfois à courir des risques inhabituels pour un quinquagénaire.

Cela dit, les risques encourus cette semaine sont bien différents de ces fois où il s’est fait brocher la bouche ou ramener à la vie avec des câbles de survoltage. Dans les faits, le risque était celui de TNA Wrestling, qui débarque samedi à l’Auditorium de Verdun pour Slammiversary, un de ses plus grands spectacles de l’année.

Le risque en a valu la chandelle. L’évènement sera disputé à guichets fermés. Ceux qui n’ont pas de billet devront donc le commander sur TNA+, la plateforme maison de la firme, ou sur TrillerTV.

Ces dernières semaines, Ouellet a parcouru le Québec. « Gatineau, la Beauce trois jours de suite, l’Estrie, énumère-t-il. Je me suis présenté à la majorité des spectacles indépendants, pas pour vendre mes photos, mais pour en donner, les signer et dire aux fans de venir à Verdun. Depuis le 15 mai, je dors deux ou trois heures par jour. C’est moins pire cette semaine. J’essaie d’être en forme pour samedi ! »

Moyens modestes

TNA Wrestling, c’est « la troisième organisation de lutte en importance aux États-Unis, après la WWE et l’AEW », rappelle Pat Laprade, historien de la lutte et descripteur de La lutte WWE Raw à TVA Sports. « Ça existe depuis une vingtaine d’années, il y a eu des hauts et des bas, mais ça va mieux depuis qu’Anthem en a fait l’acquisition. »

Les rappels des différences entre cette organisation et la WWE sont partout. La WWE remplit régulièrement des arénas de la LNH, des stades de football une fois ou deux par année et effectue des tournées aux quatre coins de la planète. Sa présence lorsqu’elle débarque dans une ville pour un spectacle d’envergure est indéniable.

TNA ne jouit pas du même succès populaire. Une des activités promotionnelles avait lieu lundi ; le « dévoilement » d’une bannière, rue Wellington. On emploie les guillemets parce que la bannière était déjà dévoilée lors de l’arrivée de Ouellet lundi. Une poignée de partisans ont pris des photos avec Ouellet et « Speedball » Mike Bailey, un autre Québécois en vedette dans ce spectacle (voir autre texte). Un relationniste de l’organisation offrait à ces partisans des billets pour le spectacle du dimanche, car TNA profitera aussi de son passage en ville pour produire un enregistrement télévisé.

L’organisation dispose de moyens modestes, mais peut néanmoins offrir un excellent spectacle, avec des lutteurs qui sont déjà passés par la WWE, et d’autres qui pourraient y débarquer dans un avenir rapproché.

« Tout le monde disait que c’était impossible qu’on remplisse l’Auditorium. Les gens disaient que TNA n’avait pas assez de pénétration télévisuelle au Québec, a souligné Ouellet. J’aurais pu rester chez nous, j’aurais eu le même chèque, j’aurais travaillé les deux soirs. Mais j’ai pris ça à cœur parce que j’habite ici. »

Accélérer… à 56 ans

Ouellet sera une des têtes d’affiche samedi. Son combat avec A.J. Francis aura comme enjeu le titre Digital, de même que le titre International canadien.

Ouellet ne ralentit pas la cadence. Selon le site de référence Cagematch, il en sera à son 18e combat en 2024. Des combats au cours desquels il ne se ménage pas, lui qui effectue encore régulièrement un salto arrière à partir du troisième câble.

« Très peu de lutteurs dans l’histoire ont fait ça à un si haut niveau, aussi longtemps », souligne son confrère et compatriote Mike Bailey, Émile-Charles Baillargeon-Laberge de son vrai nom. « Ce n’est pas comme si aujourd’hui, il est encore présenté comme un ancien membre des Quebecers, champion par équipe dans la WWF en 1993. Non, c’est PCO, les gens le connaissent pour ce qu’il fait aujourd’hui. C’est ça qui est impressionnant, pas juste le côté physique, mais la direction qu’il a donnée à sa carrière. »

Ouellet, essentiellement inactif pendant une partie des années 2010, attribue sa résurrection à son ami Michel Roy, alias Destro. « C’est lui qui a inventé le personnage », précise-t-il.

Lisez « La renaissance de PCO »

C’est ce personnage, inspiré de Frankenstein, qui s’expose à toutes les atrocités nommées plus haut. Les amateurs qui se pointeront samedi doivent donc s’attendre à « à peu près n’importe quoi, dans le sens positif ! Je vais essayer de donner un grand spectacle ».

« Les plus jeunes ne comprennent pas comment je fais pour faire ces cascades-là. Moi, ça me pousse à continuer. Les gens me disent : tu devrais ralentir. Mais moi, j’accélère. Parce qu’il me reste tellement d’objectifs à atteindre dans le ring… »