Jean Pascal le dit lui-même : à bientôt 42 ans, il en est à son « dernier tour de piste ». Mais à l’image des gars de KISS avant lui, la tournée d’adieu pourrait se prolonger.

Tout dépendra de l’issue de son combat contre Terry Osias (13-0, 6 K.-O.) à l’automne. Duel qui devait à l’origine avoir lieu le 20 juillet au Casino de Montréal, mais qui sera finalement présenté le 21 septembre au Colisée de Laval.

C’est que le vainqueur de cet affrontement, disputé chez les lourds-légers (200 lb), mettra la main sur le titre nord-américain de la World Boxing Organization (WBO), et se retrouvera du même coup classé parmi le top 15 mondial de la fédération. Un combat de championnat du monde pourrait ainsi être dans les cartons à plus ou moins long terme.

Et c’est précisément ce dont Pascal (36-7-1, 20 K.-O.) rêve : « écrire l’histoire » et redevenir champion, pour la sixième fois et dans une seconde catégorie de poids en ce qui le concerne. Voilà donc pourquoi il a accepté ce combat contre Osias, qui marquera son retour dans le ring après un an et demi d’absence.

Un projet certainement ambitieux pour le Lavallois. Mais est-il utopique pour autant ? Bien au contraire, assure Pascal, qui prend pour modèle un ex-confrère boxeur qu’il a vu réussir ce tour de force d’assez près, disons.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Jean Pascal et Terry Osias

« Bernard Hopkins a été le plus vieux champion du monde en me battant [en 2011 à l’âge de 46 ans]. Alors peut-être que je vais essayer de battre son exploit et peut-être devenir le plus vieux champion du monde à 46 ou 47 ans », a-t-il prévenu lors de la conférence de presse du gala, mardi matin à Brossard.

Pascal se rendra sous peu à Paris pour agir en tant que « mentor » auprès de Cédric Bélony, seul boxeur représentant Haïti à s’être qualifié pour les Jeux olympiques. Il estime qu’une victoire face à Osias lui permettrait de se battre pour un titre mondial « à la fin de l’année, sinon au printemps prochain ». Il refuse toutefois de se donner une date butoir pour atteindre cet objectif.

C’est un dernier tour de piste, mais un long. Jean Pascal

Osias en mode attaque

Pascal nous a habitués aux esclandres et aux coups d’éclat en marge de ses combats – rappelons-nous le sac de bananes avec Sergey Kovalev, qu’il accusait de racisme. Or, cette fois, il s’est montré beaucoup plus réservé, parlant presque davantage de sa nouvelle chaîne « 14 carats et avec des diamants » qu’il venait de se procurer dans sa bijouterie favorite de la Rive-Sud que de son futur adversaire.

L’ex-champion a tout de même pris soin d’annoncer que le public réuni au Colisée de Laval verrait « les semelles des bottines de Terry sur le ring ». Comprenez ici que Pascal croit qu’Osias finira la soirée couché, et pas dans son lit…

C’est néanmoins Osias, pourtant pas réputé pour être un trouble-fête, qui a offert les commentaires les plus acerbes. Le pugiliste de Longueuil a en effet déclaré, le visage impassible et sans aucune hésitation, qu’il était « plus talentueux, plus rapide et plus intelligent » que son rival. Des remarques qui ont suscité des murmures au sein de la foule qui assistait à la conférence de presse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Terry Osias

Invité plus tard à préciser sa pensée, Osias a indiqué qu’il s’en tenait uniquement aux faits, se décrivant comme un « joueur d’échecs ».

Quand je parle d’intelligence, je parle d’intelligence sur le ring. Jean, c’est quelqu’un de surprenant dans le ring, qui a beaucoup d’astuce. Mais peu importe ce qu’il va m’amener, je vais trouver une solution. Terry Osias

« Je crois fortement que je suis meilleur que lui », a ensuite renchéri l’athlète de 37 ans.

On peut difficilement reprocher à Osias d’afficher une telle confiance, remarquez. Depuis son retour dans le ring après avoir vaincu un cancer, il surfe sur une séquence de trois victoires consécutives, dont deux avant la limite. Et depuis qu’il a gagné son combat contre la maladie, confie-t-il, son existence est marquée par une urgence de vivre et un optimisme renouvelé.

« J’ai battu le cancer, je suis maintenant dans cette mentalité où je peux battre n’importe qui. […] Tous les moments que je vis maintenant, ils n’ont pas de lendemain. Le 21 septembre, il n’y aura pas de lendemain », a-t-il dit.

« C’est mon tour, a-t-il ajouté. Je suis passé à travers tellement de choses dans ma vie… Je veux tout le gâteau s’il le faut. Je ne veux pas laisser de place. »

On verra donc le 21 septembre si Pascal parviendra en effet à écrire l’histoire. Ou si Osias le forcera à écourter son ultime tournée.