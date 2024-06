Défaite de Steven Butler Un goût amer pour les dirigeants d’Eye of the Tiger Management

(Montréal) Si on disait qu’Eye of the Tiger Management avait encaissé deux jabs avant même la tenue du gala en raison de l’annulation des deux combats féminins de sa carte plus tôt cette semaine, c’est un K.-O. que le groupe de promotion s’est fait passer en finale, quand l’arbitre Alain Villeneuve a stoppé Steven Butler devant Patrice Volny.