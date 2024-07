(Los Angeles) La superstar mexicaine Canelo Alvarez a annoncé jeudi qu’il défendrait ses trois ceintures mondiales de boxe des super-moyens le 14 septembre à Las Vegas, contre l’Américain Edgar Berlanga, toujours invaincu.

Agence France-Presse

Le Mexicain de 34 ans (57 victoires dont 39 par KO, pour deux nuls et deux défaites) remet en jeu ses titres WBA, WBO et WBC contre Berlanga, un Américain de 27 ans originaire de Porto Rico, challenger numéro un de la WBA (22 victoires dont 17 par KO (0 nul et 0 défaite).

« Je suis très heureux de ce combat entre le Mexique et Porto Rico », a déclaré Alvarez, qui perpétue une tradition de combats le week-end le plus proche de la fête nationale du Mexique (le lundi 16 septembre). « Je suis fier de contribuer à cet héritage et affronter un adversaire comme Edgar Berlanga ajoute encore plus d’excitation et de sens à cet évènement », a-t-il dit.