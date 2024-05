(Montréal) Il n’est jamais trop tard pour bien faire dit l’adage. Il y a fort à parier qu’Erik Bazinyan et Shakeel Phinn n’ont vu aucun inconvénient à ce qu’une deuxième ceinture soit confirmée un peu plus de 24 heures avant leur choc de jeudi, au Cabaret du Casino de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

En plus de la ceinture des super-moyens de la North American Boxing Federation (NABF) que Bazinyan (32-0, 23 K.-O.) tentera de défendre, Phinn (26-3-1, 17 K.-O.) et lui pourront mettre la main sur le titre Continental des Amériques de la World Boxing Association (WBA).

Cette deuxième ceinture a été confirmée mercredi, lors de la pesée officielle.

Les deux pugilistes ont respecté la limite de 168 livres pour leur duel : Bazinyan a fait osciller le pèse-personne à 167,5 livres ; Phinn à 167,3.

Un seul des 12 combattants qui seront en action jeudi n’a pas respecté la limite, soit le Mexicain Alfredo Jimenez Espino, qui doit affronter Thomas Chabot. Son poids de 133,4 livres, pour une limite fixée à 132 livres, le forcera à verser 20 % de sa bourse au Québécois.

En plus de la finale et de Chabot, Avery Martin Duval, Jhon Orobio, Alexandre Gaumont et Moreno Fendero monteront sur le ring pour cette soirée présentée sur les ondes de TVA Sports, ESPN+ et PunchingGrace.com.