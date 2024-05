(Montréal) Pour quelqu’un qui n’avait pas foulé un terrain de soccer de la MLS depuis plus de six semaines, Jules-Anthony Vilsaint n’a pas paru trop rouillé samedi soir dernier. Même que l’attaquant du CF Montréal est venu près de trouver le fond du filet dans ce qui est maintenant le château fort de l’ancien entraîneur-chef de la formation montréalaise.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Inséré dans le match pendant la 55e minute de jeu à Columbus en même temps que Dominic Iankov, Vilsaint s’est retrouvé en plein cœur de la surface de réparation, moins d’un quart d’heure plus tard, au terme d’une séquence amorcée par Bryce Duke.

N’eût été un plongeon de Patrick Schulte, le gardien du Crew, Vilsaint aurait pu rompre l’égalité de 0-0 et inscrire un deuxième but cette saison en moins de 170 minutes d’action.

Les deux clubs n’ont finalement pu faire de maître ni même faire vibrer les cordages.

Après la séance d’entraînement du CF Montréal mercredi au Centre Nutrilait, Vilsaint a brièvement déploré cette opportunité ratée. Mais surtout, il était content d’avoir pu jouer pendant une trentaine de minutes et constaté que le genou qui l’avait forcé à rater des matchs avait repris toute sa force.

« Physiquement, je me sentais bien, mon genou ne me causait aucun doute. Ça faisait du bien au mental de rentrer sur le terrain, d’avoir des minutes et de faire une différence », a mentionné le longiligne montréalais de 21 ans.

Une fois sur le terrain, Vilsaint a eu l’impression qu’il avait fait du bon boulot sur le plan offensif.

« On a amené de l’énergie, créé des occasions et fait la différence. Je crois qu’on est très bien rentré. C’était vraiment positif », a-t-il estimé.

Vilsaint a récolté son seul but de la saison le 2 mars dernier, en première demie du match à Dallas, que la formation montréalaise a gagné 2-1.

Huit jours plus tard, à Miami, un tacle de la part d’un adversaire au centre du terrain en première demie a fait en sorte que son genou est « comme resté pris sur le terrain », a-t-il décrit.

« Quand j’ai eu la blessure, je n’ai pas pensé que c’était trop grave. C’est plus le fait que j’ai continué à m’entraîner avec (la blessure) qui l’a fait empirer », a ajouté Vilsaint, qui avait finalement joué pendant 68 minutes contre Miami.

Maintenant qu’il se dit rétabli à 100 %, Vilsaint pourrait se voir octroyer d’autres précieuses minutes de jeu. Surtout que Laurent Courtois doit se débrouiller sans les services de Matias Coccaro et de Josef Martinez, au rancart pour des périodes indéterminées.

Évidemment malheureux de voir des coéquipiers aussi précieux que Coccaro et Martinez être tenus loin de l’équipe, Vilsaint pense être dans une position où il pourra progresser à l’intérieur de la formation montréalaise.

J’ai toujours eu cette mentalité où je n’ai pas de doutes en mes qualités. Je sais que le groupe croit beaucoup en moi, en mes qualités et à ce que je peux apporter positivement sur le terrain. Jules-Anthony Vilsaint

« Je veux toujours m’améliorer à l’entraînement et donner mon 100 % sur le terrain », a-t-il enchaîné.

Laurent Courtois fait partie du groupe de gens à l’intérieur de l’organisation qui croit en Vilsaint.

« Jules a vraiment un profil et des qualités intéressantes. Il faut juste qu’il ait de la continuité. À chaque fois qu’il montre des choses intéressantes, il n’a pas eu la chance de pouvoir enchaîner ou confirmer à cause des blessures », a souligné Courtois après la partie de samedi.

« Donc, il faut qu’il trouve un peu de continuité et de consistance pour pouvoir commencer à construire là-dessus. Mais on sait les qualités qu’il a et j’espère qu’il va pouvoir être avec nous pour plusieurs semaines d’affilée », a ajouté Courtois.

À cet égard, Vilsaint a des objectifs qui viennent corroborer les propos de son entraîneur-chef. Mais il ajoute un élément qui permet de réaliser que le jeune homme a aussi des ambitions claires.

« Je veux rester constant avec mes minutes de jeu, ne pas avoir de blessures et aussi marquer le plus de buts possible. J’ai dit, au début de l’année, que j’avais un objectif d’avoir plus que 10 buts pendant la saison. »

Le CF Montréal reprendra l’action samedi soir, lorsqu’il rendra visite au Nashville SC.