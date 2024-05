(Toronto) Déménagés en catastrophe à Toronto après un incendie au Stade olympique, les Essais olympiques et paralympiques de Natation Canada (SNC) ont néanmoins conservé une touche québécoise.

Des affiches de la Fédération de natation du Québec (FNQ), du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal sont disposées à quelques endroits autour du bassin du Centre sportif panaméricain de Scarborough, où la compétition la plus importante de l’année sur le sol canadien se tient jusqu’à dimanche, à l’est de la Ville Reine.

En dépit du changement, la FNQ est restée l’organisatrice de l’évènement en vertu du mandat accordé par SNC. Luc Bisaillon est donc demeuré président du comité organisateur et la majorité des postes stratégiques sont occupés par une quinzaine de Québécois, dont l’équipe d’officiels seniors.

Les ministères de l’Éducation, de qui relève le Sport, et du Tourisme ont maintenu une partie de leur engagement financier – 99 000 $ sur les 250 000 $ prévus – de même que la Ville de Montréal, qui a accepté de verser 30 000 $ sur les 75 000 $ annoncés.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Après un incendie au Stade olympique, les installations sportives ont été fermées.

« Ça m’a ému », a souligné Francis Ménard, directeur général de la FNQ, rencontré lundi matin en marge des préliminaires. « On pensait tout perdre. » Le DG a souligné le « travail extraordinaire » de la sous-ministre adjointe du Sport, du Loisir et du Plein air.

« On est très reconnaissants de cette aide financière de Montréal et de Québec et du niveau de compréhension reçu après cette décision qui a été difficile à prendre. »

La FNQ avait fait l’achat de nouvelles caméras suspendues au-dessus des couloirs qui remplacent les chronométreurs. L’équipement d’une valeur de 70 000 $ attend maintenant d’être nettoyé durant l’opération de 40 millions du centre sportif du Parc olympique, conséquence d’un incendie survenu le 21 mars.

Avec les subventions gouvernementales, la FNQ accordera 50 000 $ aux clubs pour assumer une partie des coûts de ce voyage imprévu pour les 173 nageurs inscrits. La fédération doit également absorber des dépenses de quelques dizaines de milliers de dollars pour le voyage et les frais de séjour du personnel. Elle a également acheté des billets pour les familles des athlètes.

« L’évènement sera déficitaire alors qu’on aurait fait de l’argent à Montréal », a résumé Francis Ménard. SNC sera néanmoins responsable de ces pertes. « La fédération a été extrêmement généreuse et prend sur elle une bonne partie des dépenses déjà faites malgré la baisse de subvention. La directrice générale par intérim Suzanne Paulins a un style de leadership incroyable. Elle comprend la situation et veut maintenir le plus possible nos acquis en étant le comité organisateur. »

Avec l’expérience acquise, Ménard rêve d’accueillir un évènement international comme une Coupe du monde au Québec. Des infrastructures déficientes dans la province représentent toutefois un obstacle majeur.

« Ça ne marche pas, déplore le DG. Le Stade ne répond plus aux normes, comme avoir deux bassins de 50 mètres et 10 couloirs. »

Ménard souhaite l’agrandissement du complexe sportif Claude-Robillard, le « projet le plus économique » à ses yeux. « Mais la Ville de Montréal n’est pas très ouverte aux discussions sur ce sujet-là, note l’ex-joueur de water-polo. On manque de pieds carrés d’eau. »

L’administrateur souhaite mener une étude de faisabilité. « Mais la Ville ne veut pas nous donner de données [d’utilisation], ne veut pas libérer de personnel pour le faire. Je me suis fait dire de revenir dans cinq ans. » De nouvelles piscines dans l’arrondissement de Lachine et le quartier Saint-Michel seraient les priorités.

Les prochains Essais olympiques de 2028 ont déjà été attribués à Toronto. La FNQ n’a pas pu déposer de candidature puisque le Parc olympique ne pouvait lui garantir la disponibilité de ses bassins à cette période. « Si on n’a pas le Stade olympique, on n’a pas les infrastructures au Québec pour pouvoir appliquer sur un évènement comme ça. [Natation Canada] fait déjà des exceptions pour nous accommoder [avec le Stade]. »

À Québec, un complexe aquatique de près de 90 millions, qui inclurait un bassin de 50 mètres, a été annoncé à Charlesbourg en 2021, mais le projet serait « au point mort », selon un article de Radio-Canada de janvier 2023.

« La relation entre la Ville et le PEPS [de l’Université Laval] n’est pas super bonne, a affirmé Francis Ménard. Il y a plein de conflits sur l’utilisation des piscines. » Le Rouge et Or et le Club de natation région de Québec se partagent les espaces, en plus du public.

Le DG de la FNQ aimerait pouvoir faire valoir son point de vue, mais soutient ne pas avoir pu entrer en contact avec des responsables de la Ville de Québec à ce sujet.

« Si leur vision est d’accueillir des évènements nationaux et qu’ils construisent une piscine qui ne le permet pas, c’est de l’argent gaspillé », prévient-il.

En attendant, le fleurdelisé et la rosace montréalaise se font voir à Toronto…

Lisez l’article « Montréal perd les Essais olympiques de natation »