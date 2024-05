(Toronto) Derrière le rideau, avant la présentation des finalistes du 100 m libre, Mary-Sophie Harvey détendait l’atmosphère en bougeant au rythme de la musique choisie par le DJ.

Avant-dernière de la file de 10 nageuses, la Montréalaise de 24 ans a particulièrement réagi à l’une des chansons, se retournant pour faire rire Penny Oleksiak qui la suivait à titre de meilleure des préliminaires du matin.

Contrairement à Harvey, déjà qualifiée dans deux épreuves, l’olympienne canadienne la plus médaillée de l’histoire jouait gros. Ni plus ni moins sa place aux Jeux de Paris.

La grande Torontoise se tapait violemment sur les cuisses pour réveiller son corps qui l’a trahie depuis deux ans. Blessure à une cheville, deux opérations aux genoux, la plus récente il y a quatre mois. Elle a traversé une dépression. Elle est « revenue de l’enfer », a déclaré l’athlète de 23 ans à CBC, son média de prédilection à part les réseaux sociaux.

Oleksiak et Harvey s’étaient encouragées l’une l’autre après leur prestation en séries. Leur souhait : atteindre le standard de qualification olympique de 53,61 s donnant accès à un départ individuel à Paris.

PHOTO YANNICK LÉGARÉ, FOURNIE PAR LA FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC Penny Oleksiak, Mary-Sophie Harvey, Brooklyn Douthwright et Taylor Ruck

L’Ontarienne l’avait fait 18 fois dans sa carrière, mais jamais depuis les JO de 2021, où elle a fini quatrième en 52,59 s, son record personnel. La Québécoise s’en est approchée à un peu plus d’une demi-seconde lors d’une compétition à Nice en mars.

Oleksiak a connu une excellente longueur initiale, virant la première avec un quart de seconde d’avance sur sa plus proche poursuivante. Sans surprise, Harvey, qui nageait dans un couloir adjacent, était un peu plus loin : cinquième à une demi-seconde de la meneuse.

La nageuse de CAMO est graduellement revenue à la hauteur de sa rivale, au point que la victoire était envisageable. De son propre aveu, elle s’est crispée et a raté sa touche. Oleksiak l’a emporté de justesse. Son temps : 53,66 s, cinq centièmes devant Harvey, mais surtout à cinq centièmes du standard. Coup de poignard.

Même si elle venait de briser pour la première fois la barrière des 54 secondes, Harvey a vite compris que ce ne serait pas suffisant pour nager le 100 aux Jeux. Elle a laissé tomber sa tête contre la plaque de chronométrage pour accuser la légère déception. Elle s’est ensuite tournée pour offrir un sourire contrit à sa voisine.

Oleksiak s’est donc qualifiée pour ses troisièmes JO, mais elle l’a fait par la petite porte. Après avoir répondu à deux questions de l’animatrice Sandrine Mainville, elle est passée en coup de vent dans la zone mixte, refusant de s’arrêter devant les journalistes.

La jeune femme de 23 ans est revenue une heure plus tard pour la cérémonie de remise des médailles. Souriante, elle a signé un maximum d’autographes aux jeunes filles qui lançaient casques, planches, pancartes depuis les gradins. L’une d’entre elles avait attaché une corde à un grand sac pour faciliter le retour des objets.

Le visage triste, elle a répondu à quelques questions de CBC. Elle a ensuite boudé Radio-Canada, détenteur des droits de diffusion. Le relationniste de Natation Canada l’a pratiquement suppliée d’accorder un peu de temps à la presse écrite. « Une question », a tranché un jeune homme apparemment responsable de ses médias sociaux.

Oleksiak s’est exécutée un peu à contrecœur, débitant quelques commentaires sans conviction.

« Je suis excitée d’aller [aux Olympiques] et de faire partie de l’équipe, a-t-elle dit en souriant. Évidemment, je veux vraiment cette place individuelle. Je vais tout faire pour essayer d’y arriver. Mais je suis ravie d’être dans l’équipe en ce moment. Ça enlève le poids sur mes épaules sachant maintenant que j’y vais ! »

La comédaillée d’or olympique de 2016 a abaissé son chrono de trois quarts de seconde par rapport à sa dernière sortie à l’Omnium de Toronto un mois plus tôt.

Plusieurs choses sont arrivées, mais je suis excitée d’être ici et de compétitionner. Je veux juste m’améliorer d’ici à l’été. Penny Oleksiak

Oleksiak a jusqu’au 23 juin pour réussir le standard. Elle s’est faite évasive sur l’endroit et le moment où elle comptait y parvenir. Il n’est pas impossible qu’elle rejoigne Harvey pour tenter sa chance au Trophée des Sept Collines, à Rome, du 21 au 23 juin.

L’entraîneur Greg Arkhurst a contacté son homologue américain Jeff Julian, qui entraîne la vedette canadienne en Californie depuis l’automne, pour lui proposer d’intégrer son petit groupe. Ce dernier sera occupé par les sélections olympiques américaines durant la même période.

Harvey heureuse

Pour sa part, Harvey n’avait que du positif à tirer de sa médaille d’argent qui lui garantit pratiquement une place en finale du relais 4 x 100. Son chrono de 53,71 s lui permet d’établir un autre record provincial. Elle a amélioré de six centièmes la référence que détenait Mainville depuis les Mondiaux de 2017.

Tout ce qui lui manquait était une qualification individuelle. « Je ne le cacherai pas, c’est un petit pincement de savoir que j’étais aussi près, a-t-elle admis. J’avais commencé à nager le 100 libre l’année dernière aux Essais. J’avais gagné en 55,0. Là, c’est 1,3 seconde plus vite. Ça va dans la bonne direction. »

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Mary-Sophie Harvey (à droite), le 14 mai

Depuis un certain temps, elle « titillait » son coach en lui faisant miroiter les 53 secondes. « Il me niaisait un peu en disant : “Ah ouin, je pense que tu vas faire 54,0 !” Je suis contente de dire que je l’ai fait. Il y a tellement de potentiel à amélioration. Je vais juste la découvrir. Ça devrait aller de mieux en mieux. »

Harvey ne ferme pas la porte à réussir le standard en Italie, une perspective qui n’émeut pas Arkhurst, calculant qu’elle sera alors dans une phase de gros volume à l’entraînement. « Si elle l’avait fait, ça aurait été un bonus, mais je ne suis même pas sûr qu’elle l’aurait nagé aux Jeux », a-t-il précisé.

Le coach était surtout emballé pour le 200 mètres de sa protégée, qui vient de démontrer qu’elle possède la vitesse pour mieux décoller en première moitié. Le relais « pourrait surprendre bien des pays », a-t-il prédit. En « explosant » le record personnel de Summer McIntosh (53,9 s), la Québécoise met également son pied par terre, ce qui était un des objectifs du duo.

La Néo-Brunswickoise Brooklyn Doutwright (54,33 s) et la quadruple médaillée olympique Taylor Ruck (54,47 s), deuxième plus rapide de l’histoire au pays, ont fini troisième et quatrième et se sont garanti elles aussi une place au relais.

Elles peuvent remercier Summer McIntosh et Maggie Mac Neil, qui ont déclaré forfait pour l’épreuve-reine la veille. Celles-ci seront assurément mises à contribution à Paris.

« On est en très bonne position avec Summer et Maggie, a analysé Harvey. On va continuer à s’améliorer et à être plus vite en prévision des Jeux. »

Elle est persuadée qu’Oleksiak poursuivra sa progression, au point où elle ne serait pas surprise de la voir le terminer comme en 2021 alors que le Canada avait remporté l’argent derrière l’Australie.

« Penny a le don de bien briller aux Jeux. Elle l’a prouvé en 2016 et en 2021 et je n’ai aucun doute qu’elle va nous le prouver encore en 2024. Elle a eu de dernières années difficiles, mais quand c’est le temps et qu’on a besoin d’elle, elle est là. Je ne pourrais demander une meilleure personne pour finir un relais. »

Une chose est certaine, Mary-Sophie Harvey sera volontaire pour détendre l’atmosphère à Paris.

Fournier à court En terminant neuvième de la finale, Sarah Fournier a raté la meilleure occasion de se qualifier pour ses premiers Jeux olympiques. Septième des séries, elle n’a pas été en mesure d’améliorer son temps en finale (55,58 s). « J’ai tenté ma chance, j’ai nagé comme je pouvais et ça n’a pas nécessairement donné ce que je voulais, a reconnu celle qui se revient d’une intervention à un coude. On va faire avec. Je ne suis que fière de moi, de ce que j’ai accompli. » L’athlète du club CNQ jouera maintenant son va-tout au 50 m libre dimanche. Elle avait fini deuxième en 2021, mais elle avait raté le standard par 19 centièmes. « Je veux juste avoir du plaisir. J’ai du plaisir quand je nage et je suis bonne quand j’ai du plaisir et quand j’arrête de stresser avec tout ! »