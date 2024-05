« Normalement, dans le football ou le sport en général, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous, on a changé une méthode qui gagne. »

Olivier Renard pointe l’arrivée de Gabriel Gervais à la présidence du CF Montréal, en 2022, pour situer le point de départ des « divergences » entre le club et sa direction sportive. Divergences qui ont finalement mené à un divorce entre le directeur sportif et le Bleu-blanc-noir, la semaine dernière.

Ce vendredi matin, le Belge a organisé un point de presse très couru au Socceroof, rue Fullum, dans le Plateau Mont-Royal, pour dresser le bilan de son séjour de près de cinq ans à Montréal. Une discussion qui a évidemment permis d’y voir un peu plus clair dans les circonstances entourant son départ.

Sur l’un des terrains synthétiques du centre sportif, Renard, portant polo et casquette noirs, a parlé d’un « mode de fonctionnement » qui a changé pour son adjoint Vassili Cremanzidis et lui lorsque Gervais a pris place.

Auparavant, a-t-il expliqué, il relevait directement du conseil d’administration présidé par Joey Saputo pour « proposer » ses idées, notamment de transactions.

« J’avais ma façon de recruter avec Vassili, et ça a changé », dit Renard.

Il lui fallait maintenant passer par Gervais, qui allait ensuite vers le C.A., puis revenait avec une décision. C’était donc le président qui lui répondait oui ou non pour les acquisitions de joueurs, notamment. « Avant, c’est moi qui parlais avec la personne directement. Ça a changé quand même un petit peu. »

Il n’est pas tout à fait d’accord avec l’utilisation du mot « divergence » par le président la semaine dernière, mais il s’en servira néanmoins à plusieurs reprises au cours de cette allocution d’une quarantaine de minutes.

« Oui, il y a eu des divergences, et c’est même ça qui me pousse à partir, et [c’est aussi pour ça] que le club prend cette décision-là avec moi. L’important, c’est que je suis reconnaissant par rapport à ce qu’on m’a donné comme possibilité de travailler ici. Je ne vais pas maintenant cracher dans la soupe avant de partir. Il y a eu des déceptions pour moi. »

« Ce n’est pas ma mentalité »

Gabriel Gervais a évoqué l’importance d’être « challengé » dans ses idées au sein d’une organisation.

« C’est d’avoir des discussions saines autour de ça, disait-il, vendredi dernier. Je ne le vois pas comme négatif. Je me sens bien dans mes décisions quand je suis appuyé par des gens avec des expériences différentes pour apporter le bon angle. C’est comme ça qu’on opère. C’est comme ça qu’on m’a présenté ma présidence quand je suis rentré. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le président du CF Montréal, Gabriel Gervais

Olivier Renard est du même avis. Parce que de son propre aveu, il « n’est pas venu ici pour dire oui, oui, oui ». « Un assistant à moi, s’il me dit oui, oui, oui, c’est le premier qui va partir, parce qu’il ne me sert à rien. »

Mais il nuance, tout en disant « partir du principe » qu’il n’a « pas pleins pouvoirs ».

« Tu peux accepter une partie de ce que tu te fais challenger, souligne l’ancien DS. Mais moi, en tout respect, si mon pain n’est pas bon, je ne vais pas aller challenger mon boulanger alors que je ne suis pas capable de faire un croque-monsieur. »

« Moi, avec ma philosophie, j’aurais pu être gentil, sourire et accepter de rester ici. Mais ce n’est pas ma mentalité. Je suis venu ici avec un rôle à jouer. »

Il rappelle son mandat de départ : « rajeunir l’équipe, essayer d’avoir un maximum de joueurs canadiens sur le terrain, d’avoir un potentiel de revente ».

« Les résultats des quatre années et demie sont loin d’être catastrophiques par rapport à ce que nous savons à l’interne, où nous sommes sur le plan financier. »

« C’est à Gabriel Gervais d’expliquer le nouveau projet. Moi, je vous le dis, mon projet n’a pas changé. »

« Le joueur local est toujours un peu sous-payé »

Au fil des dernières semaines, on a cru comprendre que la goutte qui a fait déborder le vase des conflits – que Renard a qualifiés de toujours exprimés dans le respect à l’interne – a été le dossier Mathieu Choinière. Appelé à commenter le dossier au Socceroof, Renard a été prudent.

« Mathieu reflète ce que j’ai voulu mettre en place depuis quatre ans et demi. J’espère pour le club que Mathieu Choinière restera longtemps ici à Montréal. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Choinière

« Dans les tribunes, ses parents sont assis pas très loin de moi. Ça me fait vraiment penser à mes parents quand ils venaient me voir au foot. Ce sont des histoires belles à voir. »

On a demandé à Gervais, la semaine dernière, si les négociations tendues entre le clan Choinière et le CFM émanent d’une certaine dévalorisation du club face aux joueurs québécois, locaux. « Les Québécois sont très valorisés », avait assuré le président.

Qu’en pense Olivier Renard ?

« C’est toujours comme ça dans tous les clubs, avance-t-il. Le joueur local est toujours un petit peu sous-payé à la base. Après, si tu te rends compte que le joueur a un niveau supérieur à un international, il faut essayer de remettre le bateau où il mérite d’être. […] C’est vrai que si tu as l’occasion de pouvoir récompenser les joueurs qui te donnent sur le terrain et en dehors du terrain quelque chose de mieux, il faut essayer que les gens soient heureux de travailler chez toi. »

Et maintenant ?

Olivier Renard le dit sans ambages : les dernières semaines ont été difficiles pour sa famille, dont ses deux enfants, qui voulaient rester à Montréal.

Mais le père Renard devra déménager et amener sa famille avec lui. Il ne sait pas encore où. Mais il sait que ça attendra la fin des classes.

« Là, mon but principal, c’est que les enfants réussissent les examens, parce qu’ils ont été choqués par ce qui se passait. Ma fille a eu de la difficulté à retourner à l’école un peu. Je lui ai fait comprendre qu’elle ne pouvait pas rater son année pour ça. Après, on va rentrer en Belgique, mais on ne va pas rester ici. Même si on a énormément d’attaches, la vie continue. Ma fille a 16 ans, elle veut revenir habiter ici plus tard. »

Regarde-t-il plus du côté de la MLS, ou vers l’Europe ? « Je ne peux pas dire », précise Renard, qui n’en est visiblement pas là.

La séance se termine sur une question délicate à propos de son fils. C’est que si Olivier Renard a dû s’absenter de l’équipe pour des raisons personnelles au début du camp d’entraînement, en janvier, c’est parce que son garçon devait recevoir des soins à l’hôpital.

« Je vais en profiter maintenant pour remercier le staff médical qui a fait des choses énormes pour mon fils, dit-il, avant que sa gorge se noue et que ses yeux s’embuent. [Mes enfants] sont très tristes de partir, oui. Mais ça va mieux. »