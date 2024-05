Tyson Fury et Oleksandr Usyk

PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS

Fury bouscule et menace Usyk lors de la pesée avant le grand combat

(Riyad) Le Britannique Tyson Fury a bousculé et injurié son adversaire, l’Ukrainien Oleksandr Usyk lors de la traditionnelle pesée vendredi, à la veille de leur choc historique entre champions de poids lourds invaincus à Riyad.

Agence France-Presse

Arrivé sur la scène de la pesée, Fury, torse nu et casquette à l’envers, s’est dirigé vers l’Ukrainien et l’a poussé de la tête et des bras, déclenchant une brève mêlée des deux clans, avant de lui adresser une série d’insultes.

« Nous sommes prêts pour le “rock and roll”, alors le feu d’artifice, c’est pour demain soir. Je vais l’assommer », a lancé le Britannique de 35 ans, sous les applaudissements de la foule dans la capitale saoudienne.

PHOTO YASSER AL-UMARI, AGENCE FRANCE-PRESSE Tyson Fury et Oleksandr Usyk

« Je viens chercher son cœur, c’est ce que je viens chercher. (Oubliez) ses ceintures. Je viens pour son cœur, il va voir demain, je vais l’éteindre ! », a-t-il claironné.

À la balance, Fury affichait 118,8 kg, soit près de 7 kg de moins que pour son dernier combat, tandis qu’Usyk qui a pris de la masse musculaire, pesait 105,9 kg, soit nettement plus que ses 100 kg habituels.

L’Ukrainien Usyk, interrogé sur ce qu’il avait dit à Fury, a répondu : « N’aie pas peur, je ne te quitterai pas demain ».

Détenteur des ceintures WBA, WBO, IBF, il a déclaré qu’il a dit qu’il avait pu garder son sang-froid « parce que c’est mon plan. Si je suis nerveux, je ne gagnerai pas ».

Samedi, les deux pugilistes invaincus disputeront le premier combat incontesté des poids lourds depuis 1999 et tenteront de repartir avec les quatre principales ceintures.

Ce choc des titans a été lancé lundi à Riyad, lorsque John, le père de Fury, a asséné un coup de tête à un membre de l’entourage d’Usyk et s’est retrouvé le visage ensanglanté.

Le « Gypsy King » reste sur un combat mal maîtrisé contre Francis Ngannou, star des MMA reconverti à la boxe anglaise, qu’il a remporté par décision partagée après avoir été envoyé au tapis lors de la troisième reprise.

Usyk, un ancien champion mi-lourds, a conquis ses trois titres en lourds en battant en 2021 et 2022 le Britannique Anthony Joshua. Il reste sur une défense victorieuse contre un autre Britannique Daniel Dubois l’année dernière.