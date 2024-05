(Nassau) L’Américain Noah Lyles, triple champion du monde l’été dernier (100, 200, 4x100 m), rêve de quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de Paris avec le relais 4x400 m, a-t-il indiqué samedi en marge des relais mondiaux à Nassau (Bahamas).

Agence France-Presse

Lyles (26 ans) fait partie de l’équipe américaine aux relais mondiaux, où les pays s’affrontent samedi et dimanche pour qualifier leurs collectifs sur 4x100 m, 4x400 m et 4x400 m mixte.

« Je vais m’entraîner spécifiquement pour le 100 et le 200 m, tout en me rendant le plus fort possible sur 400 m. Je suis dans la forme de ma vie », a expliqué Lyles en conférence de presse.

Roi des derniers Mondiaux de Budapest en 2023, le médaillé de bronze olympique sur 200 m à Tokyo en 2021 avait créé une petite polémique interne à l’équipe américaine en participant au relais 4x400 m des Mondiaux en salle de Glasgow (argent) cet hiver, où il avait par ailleurs pris l’argent du 60 m.

« Des entraîneurs de certains athlètes qui n’ont pas couru la finale se sont plaints de ma sélection », a détaillé Lyles.

« Disons que beaucoup de personnes aux États-Unis étaient très en colère de me voir courir le 4x400 m, ce qui me donne envie de leur répondre : “soyez plus rapides, poussez-moi dehors !” ».

Avant de viser une première médaille d’or olympique à Paris, Lyles devra passer par les redoutables sélections américaines à Eugene (21-30 juin).

« Nous avons probablement cinq des dix meilleurs du monde dans plusieurs disciplines de sprints, en plus de nouveaux noms qui apparaissent sans cesse… On ne sait jamais qui peut se révéler, il faut être prêt à tout », a-t-il indiqué, alors que seuls les trois premiers américains de chaque discipline sont sélectionnés en individuel.