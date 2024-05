On a peut-être cru à un nouvel espoir en fin de match. Mais l’empire a finalement contre-attaqué devant des rebelles peu tenaces.

Le CF Montréal s’est incliné 4-1 face à Nashville, au Tennessee, samedi soir, dans le cadre de la soirée Star Wars au GEODIS Park. Les étoiles éteintes du CFM ont été complètement éclipsées par celles ravivées des locaux dans cette rencontre.

« C’est une bonne leçon pour nous et pour moi, a concédé Laurent Courtois après le match. […] Pour le coup, c’était vraiment pauvre. À l’image de beaucoup de choses pour nous. On peut être soit brillants, soit médiocres, collectivement et individuellement. Ce n’est pas assez constant. On ne peut pas avoir autant d’écarts dans nos prestations individuelles et collectives. »

PHOTO CASEY GOWER, USA TODAY SPORTS Walker Zimmerman (25) a marqué à la 21e minute.

Montréal a été dominé au chapitre des batailles à un contre un, Nashville étant toujours plus allumé et plus en réussite, sautant sur les occasions en contre-attaque. En ce sens, la première mi-temps a été catastrophique pour les hommes de Courtois. C’était 2-0 à la pause, un scénario quelque peu surprenant, au vu de la forme de Nashville cette saison : il accueillait Montréal alors qu’il n’avait pas connu la victoire lors de ses cinq derniers matchs.

« On était un peu hésitants, a-t-il expliqué. C’est clair que si on décide de jouer de cette manière, qu’on hésite ou qu’on est approximatifs, ça va être compliqué contre une équipe en transition. »

Sans réponse devant le pressing

Asphyxié, embourbé dans sa zone, le CFM a beau avoir eu une possession du ballon majoritaire, elle a été stérile. Et Nashville en a profité pour gagner toutes les batailles. Le joueur désigné Sam Surridge a ouvert la marque dès la 11e minute sur une bonne frappe dans la surface. À la 21e minute, Walker Zimmerman a enfilé l’aiguille de la tête à l’embouchure pour faire 2-0 sur un tir parfait de l’excellent Hany Mukhtar pris du coin.

Visiblement, le CF Montréal de Laurent Courtois peine contre des équipes au pressing intense. C’était le cas contre le D.C. United il y a quelques semaines, ça l’a été samedi soir à Nashville.

Dès le retour des vestiaires, Leia n’aurait pas même eu le temps d’enregistrer sa requête à Obi-Wan Kenobi que l’espoir serait mort. L’équipe du Tennessee a fait 3-0 à la 47e. Une frappe de Surridge, à nouveau.

Pour Raheem Edwards, qui a été l’un des Montréalais les plus en réussite, c’est là que le bât blesse. Parce que comme lors de la dégelée de 5-0 à Seattle, Montréal a concédé « naïvement » alors qu’un mince optimisme vivait en lui.

PHOTO CASEY GOWER, USA TODAY SPORTS Hany Mukhtar (10) et Samuel Piette (6) se disputent le ballon.

« L’inquiétude principale, pour moi, c’est de trouver une façon d’arrêter l’hémorragie, a indiqué le latéral canadien. À 2-0, c’était important pour nous d’aller chercher le prochain but, et on encaisse une seule minute après le début de la deuxième mi-temps. »

Une défense poreuse

N’ayant plus rien à perdre, Courtois a fait pas moins de quatre substitutions sur le même changement juste avant l’heure de jeu : Rida Zouhir, Sunusi Ibrahim, Gabriele Corbo et Mason Toye ont pris place. Malgré un effectif squelettique en l’absence de huit joueurs blessés, dont trois attaquants, ça a brièvement eu l’effet souhaité.

Un bon centre bas de Ruan, à droite, a trouvé le pied… de Walker Zimmerman, dans sa propre surface. Le vétéran défenseur a redirigé le ballon dans son propre filet, c’était 3-1 à la 65e minute.

Ce soubresaut montréalais ne s’est pas installé dans la durée. Nashville a laissé les visiteurs faire le jeu, mais Montréal n’a pas eu les armes pour rivaliser, notamment dans le dernier tiers.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Taylor Washington tente de déborder George Campbell.

Sam Surridge a complété son tour du chapeau à la 82e, enfilant le 4-1 définitif. On parle ici de la pire attaque de la MLS, avant cette rencontre. Cette offrande a fait du CF Montréal la pire défense du circuit Garber, avec 20 filets encaissés.

L’entraîneur-chef a pris la défense de ses joueurs, et surtout le blâme, lors de précédents moments difficiles cette saison. Samedi, il l’a quelque peu partagé avec ses ouailles.

« Ce n’est pas possible pour nous de concéder autant sous prétexte qu’on n’a pas un bon jour », a-t-il lancé.

Mentalement, collectivement, c’est moi le premier responsable. On a encore du boulot pour ne pas approcher le match de manière naïve. Je pense qu’on a beaucoup de clarté sur ce qu’on peut faire de positif, et ce sur quoi on a des difficultés. Laurent Courtois

À travers cette dure défaite, il est à noter que Mathieu Choinière a été le joueur le plus juste des siens. Le Québécois, qui a demandé à être échangé du CFM en raison de négociations de contrat au point mort, a réussi 95 % de ses 79 passes, en plus de gagner la moitié de ses huit duels.

« Il a été sur la même lancée que ses matchs précédents, a dit Courtois à son sujet. Il a en plus une versatilité qui est vraiment intéressante. Il a performé à son niveau, comme il avait promis qu’il le ferait. »