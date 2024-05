Ses parents l’avaient bien averti : interdit de jouer du coude.

Les chances que le plan de Jack Gunn fonctionne, ce jour-là, étaient minces. Il n’était donc pas question qu’il se chamaille pour arriver à ses fins. Il lui fallait plutôt user de stratégie… et espérer que la chance se range de son côté.

Les astres, finalement, se sont alignés.

Jack Gunn, c’est ce garçon de 10 ans qui a accompagné, main dans la main, Lionel Messi sur le terrain du stade Saputo samedi dernier, avant le match très attendu contre le CF Montréal.

« Le meilleur joueur du monde », selon lui. Celui dont il possède deux chandails. Celui dont les affiches tapissent les murs à la maison. Aussi, celui dont il connaît les faits saillants par cœur.

« Je croyais que mes nerfs allaient lâcher ! », raconte-t-il en souriant, quelques jours après ce qu’il décrit comme le moment le plus précieux de sa vie.

Comme bien des garçons de son âge, Jack n’est pas le plus bavard. Et comme son entraînement avec le club U11 de Pointe-Claire est sur le point de commencer, on ne veut pas le retenir trop longtemps.

Les expressions qui animent son visage, toutefois, ne mentent pas. Ses souliers et son sac à dos griffés « Messi » nous fournissent aussi des indices : c’est certainement son jeune partisan le plus passionné de l’île de Montréal qu’a rencontré l’Argentin.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE En accompagnant Lionel Messi, Jack a vécu le moment le plus précieux de sa vie.

Ce qu’il admire chez lui ? « Il a le plus de passes décisives de la ligue », rétorque Jack du tac au tac. Attaquant comme son idole, il tente de l’imiter en distribuant le ballon à ses coéquipiers. « Si tu as beaucoup de passes décisives, ton équipe aura plus de buts », analyse-t-il, soulignant au passage le leadership de Messi et ses habiletés avec le ballon, lui qui a « presque le plus de buts » dans la MLS – il est en effet deuxième du circuit.

« Et il n’est pas comme Neymar, il ne se laisse pas tomber sur le sol. » Dur, mais juste.

Stratégie

Le club de Pointe-Claire étant partenaire du CF Montréal, quelques-uns de ses joueurs de 8 à 13 ans avaient l’occasion de participer à la cérémonie d’avant-match de samedi dernier.

Vu la rareté des billets disponibles, le club a donné la priorité aux enfants ayant déjà leur place dans les gradins. Bonne nouvelle pour Jack : sa famille a un abonnement.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lionel Messi s’apprête à s’élancer pour un coup franc.

Tous les enfants sélectionnés ont donc été réunis dans le tunnel attenant au terrain avant la rencontre. Chacun devait ensuite aller choisir une place, où il serait rejoint par un joueur, sans savoir lequel.

« J’avais 50 % des chances de me retrouver du côté de l’Inter Miami », souligne Jack.

Premier du groupe à faire son choix, il a opté pour le rang à sa gauche. Bien joué.

Calmement, il s’est dirigé vers l’avant. Là où, calculait-il, le capitaine le rejoindrait.

« On lui avait dit : “Tu ne seras probablement pas avec Messi, insiste sa mère Erika. Mais tu seras sur le même terrain que lui, ce qui est très cool.” »

Jack ne pouvait tout de même pas s’empêcher d’espérer. Et il a bien fait. À l’arrivée des joueurs, c’est son favori qui s’est installé à ses côtés.

Le garçon peine à décrire les émotions qui l’ont envahi. Quelque chose comme un mélange d’excitation et de joie.

Les responsables de l’activité avaient demandé aux enfants de ne pas s’adresser aux joueurs pour ne pas les sortir de leur bulle. La consigne a été respectée à la lettre. Messi ne lui a pas parlé non plus, à l’évidence focalisé sur le match qui s’amorcerait dans quelques minutes.

Jack ne s’en est pas formalisé : lui aussi est très concentré avant ses matchs, nous dit-il. Puis le moment est arrivé. Messi lui a pris la main, les deux sont sortis les premiers du tunnel, suivis par les joueurs des deux équipes.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Jack Gunn a vécu une soirée magique, dont il se souviendra, on s’en doute bien, toute sa vie.

« Je tremblais »

Dans les gradins, ses parents ont rapidement reconnu les shorts de l’Inter Miami que leur garçon avait reçus en cadeau avant le premier match de l’Argentin dans la MLS, l’an dernier.

On s’est dit : non, ça ne se peut pas ! Je tremblais. Mon mari avait les larmes aux yeux. À voir son expression, on savait à quel point il trouvait ça incroyable. On le voyait se retenir de sourire. Erika, la mère de Jack

C’est en effet un jeune homme très sérieux qui a foulé la pelouse du stade Saputo. Il avoue avoir déployé des efforts surhumains pour garder son calme, désireux de garder un air solennel pendant les hymnes nationaux.

À quoi pensait-il pendant ces quelques instants ? « Que je me tenais à côté du meilleur joueur du monde », tout simplement. Les quelque 20 000 spectateurs dans les gradins, il ne s’en est pas soucié. Il n’en avait que pour son voisin.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lionel Messi en action lors du match contre le CF Montréal, samedi dernier

Les enfants ont ensuite été invités à quitter le terrain et à rejoindre leurs parents. Pendant la rencontre, Jack, d’ordinaire un inconditionnel du CF Montréal, s’est rangé du côté de Miami. Il avoue qu’il a joint sa voix aux « Messi ! Messi ! » qui ont résonné en fin de rencontre, ce qu’a ouvertement déploré l’entraîneur-chef du CFM, Laurent Courtois.

« C’était juste pour une journée, se défend Jack. Mais ça va arriver chaque fois que Messi va venir à Montréal, parce qu’il est le joueur le plus populaire. »

Pour le petit joueur, toutefois, c’était tout sauf « juste une journée ». C’était plutôt une soirée magique, dont il se souviendra, on s’en doute bien, toute sa vie.