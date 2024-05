(Montréal) Le CF Montréal a déjà obtenu autant de points à l’étranger en huit matchs en 2024 que lors de la dernière saison, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour épurer son jeu.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir avait quelque chose sur lequel il pouvait bâtir. Son passage à Columbus, la semaine dernière, s’était soldé par un match nul convaincant de 0-0 face au Crew, les champions en titre de la MLS.

Sur un terrain intimidant, où le Crew n’a pas perdu en MLS depuis plus d’un an, la troupe de Laurent Courtois a fourni un bel effort défensif et elle a même eu plusieurs belles occasions de marquer. Sept jours plus tard, on ne la reconnaissait plus.

Contre le Nashville SC, au Geodis Park, le CF Montréal (3-4-3) n’a trouvé que très peu de réponses en attaque et il a été dominé physiquement en défensive, ce qui a mené à une défaite de 4-1. Après la rencontre, Courtois avait déjà noté les choses à corriger.

« Il n’y a pas eu assez de certitudes dans les transmissions lors des premières minutes de jeu. Nous étions hésitants. Si nous décidons de jouer de cette manière et que nous sommes approximatifs, ça va être compliqué contre une équipe aussi forte en transition. Il y a eu trop de défaillances lors des coups de pied arrêtés et sur certains éléments en transition que nous connaissions », a-t-il affirmé.

Dans une ligue aussi difficile pour les équipes à l’étranger, les Montréalais sont à la recherche de constance, mais également d’un peu plus d’étanchéité dans son tiers du terrain.

Il y a un mois, ils étaient arrivés à Seattle avec beaucoup de confiance, contre des Sounders qui n’avaient toujours pas gagné à leurs cinq premières parties de la saison. Le résultat ? Un cuisant revers de 5-0.

Courtois s’est assuré que ses hommes ne commettent pas la même erreur contre le Nashville SC, une équipe qui n’avait pas savouré la victoire à ses cinq dernières sorties, mais il devra vraisemblablement encore mieux les préparer pour la suite des choses.

« Ce n’est pas possible pour nous de concéder autant de buts sous prétexte que nous ne sommes pas sur une bonne journée. Mentalement, collectivement, nous avons encore du boulot pour ne pas approcher les matchs de façon naïve. C’est moi le responsable. Nous avons eu de la clarté sur ce que nous faisons de bien et sur ce que nous pouvons améliorer », a déclaré l’entraîneur-chef.

Contre les Sounders et le Nashville SC, le Bleu-blanc-noir tirait de l’arrière 2-0 après la première demie. Il aurait pu se remettre sur les rails en inscrivant le but suivant, mais chaque fois, il s’est fait prendre tôt en deuxième demie.

Pour les joueurs du CF Montréal, l’important est de trouver une façon d’éviter la débandade et de rester dans le match le plus longtemps possible.

« La chose principale pour moi, c’est comment arrêter l’hémorragie, a soutenu le milieu de terrain Raheem Edwards. Il faut corriger ça et ne pas être trop naïfs. Quand nous tirons de l’arrière, nous voulons pousser, mais il faut le faire de façon intelligente. C’est un peu inquiétant, mais notre prochaine étape, c’est de stopper l’hémorragie si nous accordons un but tôt dans la partie. »

Malgré ces montagnes russes, le capitaine Samuel Piette préfère regarder l’ensemble de l’œuvre. Il a aussi pris le temps de mentionner que le processus ne faisait que commencer et que la saison n’était vieille que de 10 matchs.

« Je ne suis pas inquiet. Nous avons connu de bons résultats à l’étranger, et d’autres extrêmement mauvais. C’est une bonne prise de conscience. Après, tu vas à Orlando et à Columbus, tu vas chercher de gros points. Tu vas à Dallas et tu gagnes. Il faut trouver l’équilibre. Ce n’était pas parfait contre Nashville, mais il faut continuer », a-t-il dit.

Et pour continuer, le CF Montréal devra le faire régulièrement au cours du mois de mai. Ce revers contre le Nashville SC a amorcé une séquence de neuf parties en 29 jours, en incluant le Championnat canadien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la profondeur et la forme physique seront mises à l’épreuve, alors que les Montréalais sont aux prises avec plusieurs blessés, dont les attaquants Josef Martinez et Matias Coccaro.