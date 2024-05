Négligé à 18-contre-1, Mystik Dan et le jockey Brian Hernandez fils ont longé la clôture tout au long de la course et dans le dernier droit, se forgeant une petite avance.

(Louisville) Mystik Dan a remporté par un nez la 150e édition du Derby du Kentucky, samedi à Churchill Downs, dans ce qui a été la finale la plus serrée depuis 1996.

La Presse Canadienne

Il a devancé Sierra Leone et Forever Young au photo-finish.

Négligé à 18-contre-1, Mystik Dan et le jockey Brian Hernandez fils ont longé la clôture tout au long de la course et dans le dernier droit, se forgeant une petite avance. Cependant, Forever Young et Sierra Leone ont presque réussi la remontée devant les 156 710 spectateurs réunis.

C’était seulement la 10e fois que le Derby du Kentucky était décidé par un nez – la plus petite marge en hippisme – et la première fois depuis la victoire de Grindstone en 1996.

La foule a dû attendre plusieurs minutes avant que le résultat soit confirmé par les officiels.

« C’étaient les plus longues minutes de ma vie, a dit Hernandez. Puis de voir votre numéro apparaître comme gagnant du Derby, ça va me prendre du temps pour vraiment saisir ce qui s’est produit. »

Fierceness, favori à 3-contre-1, s’est contenté du 15e rang parmi les 20 montures âgées de 3 ans.

Mystik Dan a franchi le mille et quart en 2 minutes 3,34 secondes.

Sierra Leone a semblé bousculer Forever Young trois fois durant le dernier segment, mais le jockey japonais Ryusei Sakai n’a pas porté plainte.

Hernandez et l’éleveur Kenny McPeek avaient aussi fait équipe et gagné le Kentucky Oak pour les pouliches, vendredi, avec Thorpedo Anna. McPeek est le premier éleveur à balayer les deux courses depuis Ben Jones en 1952 et le quatrième de l’histoire.