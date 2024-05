(Ajax, Ontario) Une consœur torontoise a fait la grimace en apprenant que je logeais à Ajax, à quelque 50 minutes à l’est du centre-ville de Toronto (quand ça va bien).

À défaut de pouvoir enfin couvrir les Essais de natation à deux pas de la maison au Stade olympique emboucané, un hôtel à Ajax paraissait logique. Moins cher, plus pratique. Le Centre sportif panaméricain de Scarborough se situe à une petite quinzaine de minutes de l’hôtel.

De ma chambre, j’ai une vue imprenable sur les huit voies de la 401. Le son des pneus sur l’asphalte berce mes nuits depuis dimanche.

J’ai apporté mon vélo. Sait-on jamais. Entre les préliminaires et les finales, j’ai pu effectuer mes trois premières sorties de l’année. Je ne suis pas très technologique. J’ouvre donc Google et je pointe un endroit au milieu d’une zone verte.

PHOTO SIMON DROUIN, LA PRESSE Piste multifonctionnelle d’Ajax

À ma surprise, une piste multifonctionnelle permet de facilement s’extirper des secteurs résidentiels d’Ajax sans croiser une seule auto.

Elle louvoie dans un boisé à l’orée des cours arrière et le long d’un ruisseau et de quelques étangs où se baignent des bernaches. Il s’agit de faire attention aux marcheurs et aux poussettes. Moins aux écureuils noirs.

Les quartiers assez cossus ont des noms comme The Hamlet et Deer Creek. On sort après sept ou huit kilomètres. Le feu de circulation automatique pour les vélos a tourné au vert sans que j’aie à poser le pied. Wow.

Je n’ai donc pas été surpris de lire sur un panneau un peu plus loin qu’Ajax avait obtenu le statut « argent » de la Bicycle Friendly Community pour le partage de la route. C’est l’équivalent du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE de Vélo Québec.

J’ai pédalé sur une quinzaine de kilomètres vers le nord sur une route en pente qui montait doucement jusqu’à un pont d’étagement enjambant la 407, une autoroute périphérique. Ça fleurait bon le lilas. Le plus beau m’attendait : un chemin de terre tapé assez dur pour rouler confortablement.

Au retour, mon dérailleur arrière a fait des siennes. J’étais au milieu de nulle part, avec une seule maison à des kilomètres à la ronde. « No trespassing », disait un panneau. « Keep out », prévenait l’autre. J’ai quand même tenté ma chance.

Un couple travaillait sur des boutures de fleurs sauvages à côté d’un grand jardin. J’ai toussé pour ne pas les effrayer et risquer de me faire trucider.

Ils ne semblaient pas commodes, surtout le vieux monsieur, qui a grommelé quelques mots incompréhensibles en se dirigeant vers son garage double en désordre. Il est revenu avec un jeu de clés hexagonales. Évidemment, la bonne manquait à l’appel. Il s’est plaint de ses cinq neveux qui ne remettaient pas les outils au bon endroit.

Finalement, il s’est débrouillé avec une mèche et une clé anglaise. Bingo. Je me suis confondu en excuses de l’avoir dérangé. Il m’a raconté qu’il était Sicilien et qu’il avait immigré en Ontario au début de sa vie adulte pour travailler dans une usine GM et dans la construction. « Quand j’étais en Italie, je fabriquais des vélos à partir de tubulures d’acier et de vieilles jantes », a-t-il expliqué.

J’étais bien tombé. J’ai pu rentrer en toute quiétude et ne pas rater la finale du 100 libre en début de soirée. Ma collègue n’était pas là pour que je lui vante les charmes insoupçonnés de l’arrière-pays ajaxois.