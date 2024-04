(Los Angeles) Connor McDavid en convient : ce n’était pas un chef-d’œuvre.

Daniel Rainbird La Presse Canadienne

Les faits saillants de la victoire de 1-0 des Oilers contre les Kings de Los Angeles, dimanche, n’a pas soulevé les passions sur les médias sociaux, mais le capitaine du club d’Edmonton ne s’en soucie pas.

Ce gain durement acquis, qui a donné une avance de 3-1 aux Oilers dans la série, est exactement le type de performance qui montre que l’équipe est prête pour un long parcours éliminatoire.

« Ce n’était pas la plus belle façon de gagner, a lancé McDavid, après le match. Parfois, vous devez trouver un moyen de gagner ces matchs, quand vous n’êtes peut-être pas la meilleure équipe. »

Les Oilers sont remplis de talent et sont habitués à gagner des matchs par des pointages de 7-4 ou 6-1 comme ce fut le cas plus tôt dans la série. McDavid et Leon Draisaitl montrent régulièrement des statistiques en séries qui les placent dans la catégorie de Wayne Gretzky et Mario Lemieux.

Dimanche, les Oilers ont toutefois été limités à 13 tirs – une catégorie qu’ils ont dominée en saison régulière – contre des Kings étouffants pour égaler la pire performance de leur histoire à ce chapitre.

Mais à l’autre bout de la patinoire, Stuart Skinner a bloqué 33 lancers et a mérité le blanchissage, principalement grâce au jeu défensif de ses coéquipiers, qui ont gardé les Kings en périphérie toute la soirée.

« C’est le genre de match qu’il faut gagner en séries éliminatoires, a déclaré l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Corey Perry, champion de la coupe Stanley à trois reprises. Ce ne sera pas 6-5 ou 7-4 tous les soirs. Il faut puiser dans ses ressources, jouer en défensive, et on a trouvé un moyen de gagner. »

C’est un atout pour nous de montrer qu’on peut gagner de cette façon. Avoir plusieurs styles différents dans notre cahier de jeu, c’est énorme pour la suite. le défenseur Mattias Ekholm

« On n’a pas peur de ce genre de match. »

Les Oilers peuvent remporter la série mercredi devant leurs partisans pour mettre un terme à un premier chapitre vers, espèrent-ils, une conquête de la coupe Stanley.

Les Oilers ont atteint la finale de l’Ouest en 2022 et se sont rendus en deuxième ronde en 2023, perdant chaque fois face aux éventuels champions.

L’attaquant Zach Hyman croit que les matchs comme ceux de dimanche sont de bon augure pour atteindre l’objectif ultime.

« Si vous avez différentes manières de gagner, vous gagnez plus de matchs, n’est-ce pas ? C’est la réalité, a dit Hyman. Les écarts sont si petits en séries, et à chaque année depuis que je suis ici, j’ai l’impression que nous aurions pu faire plus. »

« Avoir plus d’options pour gagner un match, c’est énorme. Et nous allons devoir gagner plus de matchs comme celui-ci. »