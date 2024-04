Rondelle libre Les Capitals balayés en quatre matchs : tout ça pour ça…

Les Capitals de Washington, un club en déclin, ont surpris en se qualifiant en séries éliminatoires ce printemps. Quatre matchs plus tard, ils sont en vacances. Quatre matchs de plus que leurs grands rivaux, les Penguins de Pittsburgh. Quatre de plus que le Canadien d’ailleurs…