Le défenseur du Canadien David Savard a de nouveau remporté le trophée Jacques-Beauchamp-Molson, qui est remis annuellement par les représentants des médias affectés à la couverture de l’équipe, a annoncé l’organisation montréalaise par voie de communiqué mardi matin.

La Presse Canadienne

Cet honneur est remis au joueur ayant joué un rôle déterminant au sein de l’équipe durant la saison régulière, sans toutefois en retirer d’honneur particulier.

Le joueur originaire de Saint-Hyacinthe a remporté ce titre pour une deuxième saison consécutive, devenant du même coup le quatrième joueur de l’histoire du club à accomplir cet exploit après Mark Streit (2006-2007 et 2007-2008), Mike McPhee (1989-1990 et 1990-1991) et Craig Ludwig (1984-1985 et 1985-1986).

Savard a obtenu le plus de votes au cumulatif parmi tous les candidats au trophée Jacques-Beauchamp-Molson, récoltant un total de 62 points. Le vétéran a devancé au scrutin ses coéquipiers Jake Evans (44 points), Joel Armia (30 points) et Kaiden Guhle (30 points).

À sa troisième saison avec le Tricolore, le défenseur de six pieds un pouce et 238 lb a marqué six buts et ajouté 17 mentions d’aide en 59 matchs.

Instauré en 1981 à la mémoire du journaliste qui a consacré la majeure partie de sa carrière professionnelle à la couverture du CH, le trophée Jacques-Beauchamp-Molson a été remis pour la première fois à Doug Jarvis à l’issue de la saison 1981-1982.