(Detroit) Logan Mailloux a bel et bien le feu vert pour jouer dans la Ligue nationale. Le circuit l’a confirmé par communiqué mardi matin.

Tard lundi soir, le Canadien a annoncé le rappel de Mailloux. Or, Gary Bettman, commissaire de la LNH, avait déclaré que Mailloux ne pourrait patiner dans sa ligue aussi longtemps qu’il n’aurait pas reçu une autorisation spéciale en ce sens.

« Nous avons rencontré Logan Mailloux à plusieurs reprises dans les 8 à 10 derniers mois. Nous croyons qu’il reconnaît la gravité de sa conduite à l’époque et qu’il s’est engagé à prendre de meilleures décisions et à être plus responsable à l’avenir. Il a reçu l’autorisation de jouer dans la Ligue nationale », a écrit la LNH, dans un communiqué envoyé par courriel.

Mailloux, 20 ans, connaît une excellente première campagne chez les professionnels. Ses 47 points en 70 matchs le placent à égalité au troisième rang des défenseurs de la Ligue américaine, et au quatrième rang des recrues, toutes positions confondues. Son brio lui a même valu une invitation au Match des étoiles du circuit.

Son arrivée dans le giron de l’organisation s’était faite, rappelons-le, dans la controverse. Au repêchage de 2021, le directeur général de l’époque, Marc Bergevin, avait semé l’émoi en sélectionnant l’Ontarien au premier tour (31e au total).

En 2020, alors qu’il évoluait en Suède, Mailloux a distribué à ses coéquipiers une photo intime de sa partenaire sexuelle. La justice locale l’a reconnu coupable de différents chefs d’accusation et lui a imposé une amende. L’affaire avait fait surface de notre côté de l’Atlantique juste avant la séance de repêchage de 2021 et, devant l’ampleur que prenait la situation, le défenseur avait lui-même demandé publiquement de ne pas être repêché. Bergevin et ses adjoints, toutefois, avaient persisté.

Cette décision du Tricolore avait choqué le monde du hockey ainsi que la classe politique et la société civile. Le premier ministre Justin Trudeau, entre autres, l’avait dénoncée. Des commanditaires avaient menacé de se dissocier de l’équipe. Et c’est dans cette foulée que Bettman avait déclaré que son feu vert était requis pour que Mailloux joue dans la LNH.

Satisfaite du cheminement personnel du jeune athlète au cours de l’année suivant son repêchage, la nouvelle administration du CH lui a accordé son premier contrat de la LNH en octobre 2022. Après avoir conclu son stage junior au printemps 2023, Mailloux a amorcé sa carrière professionnelle l’automne dernier à Laval.

Juste avant le camp d’entraînement, le vice-président aux opérations hockey du Tricolore, Jeff Gorton, avait dit de son joueur qu’il était « en bonne position » pour recevoir le feu vert des autorités du circuit. « S’il accède à la LNH », avait-il nuancé, avant d’ajouter que « ça ne sera pas un problème quand le temps viendra ».