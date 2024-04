Bruins de Boston contre Maple Leafs de Toronto

Pauvres Maple Leafs. Même s’ils terminent à nouveau dans le top 10 du classement général de la LNH, ils auront à nouveau dans les pattes au premier tour éliminatoire, pour la troisième fois en sept ans, les Bruins de Boston, encore parmi les équipes de tête de la Ligue. Toronto est encore victime de la puissance de la section Atlantique.

Mais la victoire des Leafs au premier tour contre le Lightning de Tampa Bay l’an dernier permet à l’organisation de ressentir un peu moins de pression ce printemps. Le DG Kyle Dubas a perdu son poste après l’élimination de l’équipe au deuxième tour, mais l’aurait conservé n’eût été un conflit de personnalités avec le président Brendan Shanahan.

Le créneau favorable de succès des Maple Leafs n’est plus aussi court, avec les prolongations de contrat accordées à Auston Matthews et William Nylander. On devrait en principe pouvoir s’entendre aussi avec Mitch Marner d’ici la fin de la prochaine saison, mais John Tavares en est sans doute à ses dernières années à Toronto.

Les Maple Leafs ont ajouté de la profondeur à l’attaque avec l’arrivée l’été dernier de Max Domi et de Tyler Bertuzzi, mais il y a des points d’interrogation devant le filet, encore, et la défense ne constitue pas le point fort de l’équipe, surtout avec les performances inégales de T.J. Brodie.

Les Bruins ont encore surpris l’hiver dernier malgré la perte d’autres éléments clés. Cette fois, ce furent le capitaine Patrice Bergeron et David Krejci, mais ils ont été bien remplacés par Charlie Coyle et Pavel Zacha, nettement supérieurs aux attentes. Boston a encore l’une des bonnes défenses de la Ligue, grâce à ses deux excellents gardiens et à un jeu collectif très efficace.

Joueurs à suivre

Boston : David Pastrnak vient de connaître une deuxième saison consécutive de 110 points ou plus. Il a 43 points de plus que le second, Brad Marchand.

PHOTO BOB DECHIARA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS David Pastrnak

Toronto : Impossible ici de ne pas évoquer Auston Matthews, 69 buts, et une deuxième saison de plus de 100 points en carrière.

Joueurs sous le radar

Boston : À 25 ans, Morgan Geekie vient de connaître sa meilleure saison au centre du troisième trio des Bruins, après avoir passé ses premières saisons professionnelles dans la Ligue américaine dans l’organisation des Hurricanes.

Toronto : Le défenseur Timothy Liljegren a mis du temps à s’implanter dans la LNH, mais le voilà sur la première paire et il joue généralement plus de 20 minutes par match depuis quelques mois.