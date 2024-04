Stars de Dallas contre Golden Knights de Vegas

Les Golden Knights n’ont pas connu une saison aussi éclatante que la précédente, où ils ont amassé 111 points et remporté la Coupe Stanley, mais toute leur stratégie est axée sur les séries. Ils ont gardé Mark Stone bien au chaud à l’infirmerie, exclu de la masse salariale, afin de gonfler celle-ci avec l’acquisition de renfort à la date limite des échanges : Tomas Hertl, Anthony Mantha et le défenseur Noah Hanifin.

Vegas a néanmoins atteint les séries difficilement. Les blessures à Stone, Jack Eichel, Alex Pietrangelo et Shea Theodore n’ont pas aidé, il faut l’admettre. Mais le noyau reste le même et Vegas conserve une équipe puissante et costaude.

Les Stars ne sont pas construits de la même façon. Ils ont pu intégrer au fil des ans de jeunes joueurs sélectionnés avec doigté au repêchage. Ils viennent de connaître la meilleure saison régulière de leur histoire après celle de 1998-1999 et ont terminé au deuxième rang du classement général. Leur attaque est bien équilibrée avec huit compteurs de 20 buts ou plus, et six d’au moins 25 buts. Après Jason Robertson, Miro Heiskanen et Roope Hintz, les Wyatt Johnston et Thomas Harley font partie de la nouvelle vague. On ne repose plus autant sur Jamie Benn, Tyler Seguin et Joe Pavelski, même s’ils sont encore productifs. Seul bémol, le gardien Jake Oettinger a connu une saison inférieure à ses standards.

Joueurs à suivre

Dallas

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Miro Heiskanen

Le défenseur Miro Heiskanen est le joueur le plus important des Stars. Il a amassé 54 points cette saison et joue 24 : 32 en moyenne.

Vegas

Jonathan Marchessault a remporté le trophée Conn-Smythe remis au joueur par excellence en séries l’an dernier. À la veille de son autonomie complète, s’agit-il d’un dernier tour de piste pour lui à Vegas ?

Joueurs sous le radar

Dallas

Matt Duchene a relancé sa carrière après le rachat de son contrat à Nashville avec une saison de 65 points au centre du deuxième trio.

Vegas

PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brayden McNabb

Le colosse défenseur de 6 pieds 4 pouces et 215 livres Brayden McNabb, avantagé par le système de couverture de zone de son équipe, joue un rôle effacé, mais efficace défensivement.