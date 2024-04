Predators de Nashville contre Canucks de Vancouver

Très peu d’observateurs plaçaient ces deux équipes en séries éliminatoires avant le début de la saison. Les Predators de Nashville étaient en reconstruction et avaient même chassé leurs deux plus gros salariés à l’attaque, Matt Duchene et Ryan Johansen, et les Canucks semblaient tourner en rond, avec sept exclusions des séries éliminatoires en huit ans.

Embauché en janvier 2023, l’entraîneur des Canucks, Rick Tocchet, a eu le temps de préparer son équipe, et Vancouver a déjoué les pronostics avec 109 points et une sixième place au classement général. L’avenir à Vancouver du centre Elias Pettersson n’était pas clair en début de saison, mais il a signé une prolongation de contrat à long terme en cours de route, et amassé 89 points. À 31 ans, J.T. Miller a connu sa première saison de plus de 100 points en carrière, Brock Boeser a marqué 40 buts, il n’en avait jamais obtenu 30, et l’arrivée du défenseur Filip Hronek a donné un incroyable souffle à son nouveau partenaire Quinn Hughes, 91 points. Le retour en santé du gardien Thatcher Demko est aussi au cœur des succès des Canucks.

Mené par un nouveau leader au centre du premier trio, le vétéran Ryan O’Reilly, Nashville s’est qualifié plutôt aisément en étant presque imbattable en deuxième moitié de saison. Après une saison de seulement 30 points à St. Louis et Toronto, O’Reilly a rebondi avec 69 points, sa meilleure production depuis l’année de la Coupe avec les Blues en 2019. Filip Forsberg a atteint un sommet personnel avec 94 points, Roman Josi est redevenu l’un des meilleurs défenseurs offensifs de la LNH après une saison un peu moins éclatante l’an dernier et Gustav Nyqvist a connu à 34 ans la saison de sa vie avec 75 points. Le jeu collectif des Predators est impeccable, avec beaucoup de hargne et de mouvement en zone adverse.

Joueurs à suivre

Vancouver

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Quinn Hughes

Quinn Hughes voudra faire mentir les spécialistes, qui clament généralement que les défenseurs de petite taille ont moins de succès en séries.

Nashville

Ryan O’Reilly a remporté le trophée Conn-Smythe remis au joueur par excellence en séries en 2019. Il sera le grand meneur des Predators.

Joueurs sous le radar

Vancouver

Elias Lindholm est passé sous le radar pour les mauvaises raisons chez les Canucks en obtenant seulement 11 points en 25 matchs. Andrei Kuzmenko, envoyé aux Flames pour libérer du salaire, avec un choix de premier tour et deux espoirs, en a amassé 24 en 28 matchs… Lindholm a des choses à se faire pardonner.

Nashville

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan McDonagh

On le croyait en bout de piste, mais Ryan McDonagh vient de connaître une excellence saison avec 32 points et un temps d’utilisation de 21 : 47, au deuxième rang chez les Preds derrière Josi.