Oilers d’Edmonton contre Kings de Los Angeles

Le directeur général des Kings de Los Angeles, Rob Blake, a sacrifié beaucoup d’actifs ces dernières années pour s’améliorer à court terme : le défenseur Brock Faber, l’un des deux favoris au titre de recrue de l’année, et un choix de premier tour (Liam Öhgren) pour Kevin Fiala ; Sean Durzi, devenu le meilleur défenseur des Coyotes, pour libérer de la masse salariale ; enfin Gabriel Vilardi pour Pierre-Luc Dubois. Malgré tout, Los Angeles s’est qualifié péniblement. On veut des résultats, mais les Kings ont été éliminés au premier tour deux années de suite par les Oilers d’Edmonton et ils les auront encore dans les pattes cette année !

Après avoir congédié leur entraîneur Jay Woodcroft en début de saison, les Oilers ont réalisé cet hiver l’un des redressements les plus spectaculaires depuis les Blues de St. Louis en 2019. On ne leur donnait pas beaucoup d’espoir de participer aux séries en novembre, mais ils ont montré une fiche de 44-15-5 après avoir pris leur envol. Le gardien Stuart Skinner, étonnant la saison précédente, s’est replacé après un départ catastrophique et son partenaire Jack Campbell a été renvoyé dans la Ligue américaine avec son énorme salaire sans jamais plus revenir.

Les Oilers marquent moins de buts sous Kris Knoblauch, mais ils en accordent moins aussi. Leur rendement en supériorité numérique est un peu moindre, mais ils se sont améliorés en infériorité numérique. L’émergence du défenseur Evan Bouchard, qui a atteint les 80 points, a donné une nouvelle dimension à l’attaque.

Joueurs à suivre

Edmonton

Malgré des blessures, malgré un mauvais départ, Connor McDavid a amassé 132 points, mais a dû faire son deuil du championnat des compteurs. Il a raté quelques matchs en fin de saison. Sera-t-il en parfaite santé ?

Los Angeles

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Anze Kopitar

Anze Kopitar a peut-être 36 ans, mais il vient encore de connaître une saison de 70 points et il connaît le tabac en séries.

Joueurs sous le radar

Edmonton

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Zach Hyman

Oui, on ose placer un marqueur de 54 buts dans cette catégorie. Qui aurait imaginé une telle saison de la part de l’ancien ailier des Maple Leafs de Toronto, Zach Hyman ?

Los Angeles

Les Kings auraient souhaité avoir Pierre-Luc Dubois sur, pas sous le radar, après sa saison de 40 points, dont seulement 16 buts, à son salaire annuel de 8,5 millions par année. Dubois deviendra l’attaquant le mieux payé des Kings l’an prochain.